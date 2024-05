Famílias aptas para receber auxílio reconstrução no RS terão que validar cadastro a partir do dia 27

As famílias atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul que estiverem aptas a receber o auxílio reconstrução do governo federal precisarão validar seus dado no site gov.br a partir do dia 27 deste mês.

Antes, as prefeituras farão o recolhimento das informações dos atingidos e enviarão ao Ministério de Desenvolvimento Regional, também por meio da plataforma on-line, a partir de quarta-feira.

A portaria que regulamentará o pagamento do auxílio será publicada ainda hoje. O benefício será uma parcela única de R$ 5,1 mil para cerca de 240 mil famílias. O valor poderá ser utilizado para materiais de construção e obras.

"As informações que o município, primeiro da area atingida, pessoas que tiveram perdas e moram nesta area. Nome da pessoa e CPF, chefe da família, de preferência mulher. Dependemos das informações das prefeituras para executar o pagamentos. Tem tambpem o tempo da DataPrev fazer o cruzamento de dadoss e gerar o relatório final", disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Como receber o auxílio?