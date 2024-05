Petrobras faz doação de R$ 5,6 milhões para vítimas do Rio Grande do Sul

Para ajudar os moradores e vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, a Petrobras aprovou, nesta segunda-feira, 6, uma doação no valor de R$ 5,6 milhões para apoio à população de Canoas e Esteio, dois dos municípios mais atingidos pelas enchentes.

Todo o valor doado será destinado ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, uma organização sem fins lucrativos. A finalidade será "para aquisição de itens de primeira necessidade, tais como cestas básicas e eletrodomésticos, entre outros, para atendimento às vítimas", segundo nota oficial da estatal.

“Essa é a maior catástrofe natural do Estado do Rio Grande Sul (RS), sem precedentes históricos em abrangência e número de pessoas afetadas e a Petrobras se solidariza com as vítimas cumprindo seu papel de empresa socialmente responsável. Estamos sempre atentos às possibilidades de colaborar com a sociedade em momentos de crise”, afirma o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Ações da Petrobras para o Rio Grande do Sul

Para além da doação financeira, a empresa tem feito outras medidas emergenciais internas, como a campanha de voluntariado para doações de itens de limpeza, higiene e alimentação, destinadas às famílias atingidas.

"Equipes foram mobilizadas para viabilizar a compra e entrega de cestas básicas, água, itens de higiene pessoal, itens de limpeza, colchões e cobertores. O ginásio da sede social do Clube de Empregados Petrobras (Cepe) em Canoas está sendo utilizado para receber famílias desabrigadas. São atualmente cerca de 500 abrigados no local, e com muitos voluntários atuando. Além disso a companhia disponibilizou uma embarcação e equipamento para armazenar medicamentos", diz a nota oficial.

Até o momento, a Petrobrás já doou:

510 colchões;



80 cobertores;



150 cestas básicas;



150 kits de higiene.

A catástrofe no Rio Grande do Sul

O número de óbitos causados pelas chuvas no RS superou a última catástrofe ambiental do estado em setembro de 2023, quando 54 pessoas perderam a vida devido à passagem de um ciclone extratropical. Este é o pior desastre climático da história gaúcha, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

No fim da manhã deste domingo, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, desembarcaram na Base Aérea de Canoas (RS). A comitiva também é composta por 13 ministros; pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva; pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin; e pela primeira-dama Janja Lula da Silva.

Como ajudar os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul?

Há opções para doações em dinheiro para órgãos oficiais e entidades confiáveis que organizam mutirões para transformar os recursos em ações de assistência. Confira alguns:

Governo do Rio Grande do Sul

O governo do estado disponibilizou uma chave Pix para doações nacionais.

Doações nacionais

Chave Pix: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da capital também disponibilizou uma chave Pix para doações nacionais.

92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta-corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave Pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Comunitas

A organização criou um fundo de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após a forte chuva que atingiu o estado. O "Reconstrua RS" será modelado por meio de uma gestão compartilhada, comitês de atuação e execução privada e com ações prioritárias, entre elas a reorganização das escolas para o retorno das aulas.

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30

Banco do Brasil - 001

Agência 1195-9

Conta-corrente 600.650-7

Para mais informações, contato pode ser feito via reestruturars@comunitas.org.br

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via Pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Site: http://www.doealimentos.com.br

Pix: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta-corrente: Banco Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Coleta de itens

A CVC está disponibilizando as mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações. Após arrecadação, a distribuição será feita por meio de uma parceria com a Azul, Gol Jamef Logística e Latam.

A CVC informa que os interessados em participar podem realizar a entrega de itens nas lojas da operadora de turismo de amanhã, 6, até domingo, dia 12 de maio. Os itens aceitos são: roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas.

*Com Agência Brasil