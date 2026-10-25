Resultado das eleições no Maranhão: Lula vence o segundo turno para presidente

De acordo com dados da apuração, com 99,98% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 69,54% dos votos válidos no Maranhão. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,46%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 5.183.115 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação no Maranhão

Quem foi eleito governador do Maranhão?

Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão no primeiro turno, com 54,02% dos votos, o equivalente a 2.104.122 votos.

Quem são os senadores eleitos no Maranhão?

Os senadores eleitos no Maranhão foram André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente no Maranhão?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 63,99% dos votos válidos no Maranhão, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 30,90%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,12%, Renan Santos teve 1,51% e Ronaldo Caiado ficou com 1,25%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.