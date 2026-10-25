Eleição presidente em São Luís: Lula fica em primeiro lugar na capital

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 62,05% dos votos válidos em São Luís. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 37,95%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No Maranhão, 5,1 milhões de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem foi eleito governador do Maranhão?

Com 99,97% das urnas apuradas, Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão. Ele obteve 2.103.882 votos, o equivalente a 54,03% dos votos válidos, segundo o TSE.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Maranhão

Quem são os senadores eleitos no Maranhão?

Os eleitores do Maranhão elegeram André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) para representar o estado no Senado. Fufuca teve 1.519.322 votos (21,4%) enquanto Bonfim, 1.462.857 (20,6%), com 99,3% das seções eleitorais já apuradas.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em São Luís?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Lula (PT) foi o candidato a presidente mais votado em São Luís (MA), com 337.598 votos. Flavio Bolsonaro (PL) foi o segundo mais votado, com 229.253 votos, segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.