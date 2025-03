Resultado da 2ª fase do Exame da OAB é divulgado; saiba como consultar

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado divulgou, nesta quarta-feira (13), o padrão de resposta definitivo e o resultado preliminar da 2ª fase do 42º Exame da Ordem Unificado (EOU). Com isso, os bacharéis em Direito já podem consultar suas notas, conferir os critérios de correção adotados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e verificar se alcançaram a pontuação necessária para a aprovação.

A prova prático-profissional, realizada no dia 16 de fevereiro, exigiu a redação de uma peça processual e a resolução de quatro questões discursivas, baseadas na área de atuação escolhida pelo candidato no ato da inscrição. As áreas disponíveis foram Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Trabalhista, Empresarial, Penal e Tributário. Para ser aprovado, o candidato precisaria atingir pelo menos seis pontos em um total de dez.

Como consultar o resultado

Os bacharéis em Direito podem acessar o site da FGV e verificar o padrão de resposta definitivo, bem como sua pontuação. A consulta é feita de forma individualizada, de acordo com o estado em que a prova foi realizada.

Além do resultado, a FGV disponibilizou o espelho de correção da prova, permitindo que os candidatos verifiquem quais pontos foram considerados na avaliação da peça prática e das questões discursivas.

Prazos para recursos

Para aqueles que não concordam com a nota recebida, o período para interposição de recursos está aberto entre os dias 14 e 17 de março. Os candidatos devem apresentar seus recursos por meio do sistema da FGV, seguindo as diretrizes do edital.

O resultado final, após a análise dos recursos, será divulgado no dia 27 de março. A aprovação no Exame de Ordem é obrigatória para que bacharéis em Direito possam se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e exercer a profissão de advogado.

Reaproveitamento da primeira fase e próximo exame

Os candidatos que foram aprovados na primeira fase do 42º Exame da OAB, mas não conseguiram a pontuação mínima na segunda fase, poderão se inscrever na repescagem do 43º Exame. O edital de repescagem foi publicado nesta segunda-feira e as inscrições vão de 18 a 25 de março, exclusivamente pelo site da FGV.

Os candidatos que optarem pela repescagem poderão mudar a cidade onde desejam realizar a prova e também a área jurídica escolhida para a prova prático-profissional. A taxa de inscrição para a repescagem é de R$ 160, e o pagamento pode ser feito até o dia 17 de maio.

A segunda fase do 43º Exame da OAB está prevista para o dia 16 de junho. O formato da prova seguirá o mesmo padrão, com a redação de uma peça profissional (valendo cinco pontos) e quatro questões discursivas (1,25 ponto cada). Os locais de prova serão divulgados no dia 10 de junho.