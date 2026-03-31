Renovação automática da CNH já gerou economia de R$ 1,18 bi no Brasil

A renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em vigor desde o fim de 2025, já gerou uma economia de R$ 1,18 bilhão aos motoristas brasileiros, segundo dados do Ministério dos Transportes.

Entre 10 de dezembro de 2025 e 19 de março de 2026, mais de 1,5 milhão de condutores deixaram de pagar taxas, exames e outros custos administrativos com a medida.

A iniciativa faz parte da chamada MP do Bom Condutor e permite a renovação automática do documento para motoristas sem infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses.

Sudeste lidera renovações de CNH

O Sudeste concentra o maior número de renovações automáticas no país. São Paulo lidera com 406.882 CNHs renovadas, seguido por Minas Gerais (176.816) e Rio de Janeiro (141.898).

Na sequência aparecem Paraná (117.321), Rio Grande do Sul (98.002) e Santa Catarina (80.158).

Outros estados também registraram adesão relevante, como Bahia (76.350), Pernambuco (56.979) e Goiás (55.063).

De acordo com o Ministério dos Transportes, o valor de R$ 1,18 bilhão corresponde ao que deixou de ser arrecadado com taxas e procedimentos.

A região Sudeste também lidera em economia. São Paulo responde por R$ 288,8 milhões, seguido por Rio de Janeiro (R$ 123,1 milhões) e Minas Gerais (R$ 114,4 milhões).

Quem pode renovar a CNH de graça?

O benefício é destinado ao chamado “bom condutor”. Para ter direito à renovação automática, é necessário:

Não ter pontos na CNH nos últimos 12 meses, não ter cometido infrações no período e estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

A adesão ao RNPC é feita pelo aplicativo CNH Brasil, na opção “Cadastro Positivo”.

A renovação ocorre de forma automática, por processamento em lotes, respeitando o prazo legal de até 30 dias após o vencimento da CNH. Durante esse período, o motorista pode continuar dirigindo normalmente, conforme a legislação.

A renovação da CNH física também é gratuita?

A gratuidade vale apenas para a versão digital da CNH. Quem quiser o documento físico precisa solicitá-lo separadamente e pagar a taxa definida pelo Detran de cada estado.

Os valores variam. Em São Paulo, por exemplo, a emissão custa R$ 137,79. Em Alagoas, chega a R$ 144,12, enquanto no Rio Grande do Sul é de R$ 80,37.

Quem não tem direito à renovação automática?

Nem todos os motoristas podem acessar o benefício. Estão fora da regra condutores com 70 anos ou mais, motoristas com restrições médicas que reduzem a validade da CNH e condutores com condições de saúde que exigem acompanhamento contínuo.

Além disso, motoristas a partir de 50 anos podem usar a renovação automática apenas uma vez.

Aplicativo já tem milhões de usuários

O programa CNH do Brasil também ampliou o uso de serviços digitais. O aplicativo já tem mais de 56 milhões de usuários ativos.

Segundo o Ministério dos Transportes, mais de 2 milhões de pessoas concluíram cursos na plataforma e mais de 500 mil emitiram a primeira habilitação.