Relator da minirreforma eleitoral disse que o texto deve ser votado na Câmara na próxima semana

O relator da minirreforma eleitoral, o deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA), informou nesta segunda-feira, 11, que a previsão do grupo de trabalho é protocolar os dois projetos de lei que vão tratar da reforma até amanhã para que sejam votados no plenário da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. O texto final ainda não foi divulgado.

"Como relator, apresentei o meu parecer ao grupo de trabalho. Ele está sendo discutido no grupo de trabalho e pretendemos ter a construção de um consenso ainda no dia de hoje, para amanhã pela manhã protocolar os dois projetos de lei, um de lei ordinária e outro de lei complementar, que tratam dos pontos da minirreforma eleitoral", disse Pereira Junior em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados.

O deputado defendeu que o sistema eleitoral brasileiro é bom, mas precisa de pequenos ajustes, e por isso, a minirreforma é importante. O petista afirmou que em todos os momentos buscou o consenso com os demais parlamentares para facilitar a aprovação do texto. "Quanto mais procuramos a pauta consensual, maior é a certeza que será aprovada em tempo suficiente para o Senado se manifeste até o dia 3 de outubro", afirmou. Para que as mudanças sejam válidas para as eleições municipais, o texto precisa ser sancionado até 5 de outubro deste ano.