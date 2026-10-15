Vai chover em São Paulo hoje? Veja previsão para esta quinta, 15

RESUMO ＋ São Paulo tem previsão de chuva moderada a forte nesta quinta-feira, 15, principalmente entre o fim da tarde e a noite. A Climatempo estima acumulado de quase 60 milímetros na capital, que registrou alagamentos e cancelamentos de voos na quarta-feira, 14. A instabilidade deve continuar na sexta-feira, com queda das temperaturas.

A cidade de São Paulo tem previsão de chuva forte, raios e rajadas de vento nesta quinta-feira, 15. As pancadas devem ganhar intensidade principalmente entre o fim da tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

A capital permanece sob risco de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos após o temporal de quarta-feira, 14, que deixou carros submersos, provocou o transbordamento do lago do Parque Ibirapuera e afetou as operações do Aeroporto de Congonhas.

A manhã começou com sol entre nuvens e temperaturas próximas dos 17°C. Os termômetros podem superar os 26°C ao longo do dia, segundo o CGE. A Climatempo estima mínima de 17°C, máxima de 25°C e acumulado de 59,9 milímetros de chuva.

A instabilidade é provocada pela atuação de um cavado meteorológico associado a uma área de baixa pressão no oceano. A aproximação de uma frente fria também favorece a formação de nuvens carregadas.

São Paulo está em alerta para chuva forte?

A Defesa Civil mantém o estado em condição de alerta devido à previsão de temporais e à saturação do solo pelas chuvas anteriores.

Segundo a Agência SP, as pancadas podem atingir todo o território paulista, com acumulados mais expressivos nas regiões oeste, sul, central e leste.

A Climatempo destaca a faixa centro-leste do estado, incluindo a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, Itapetininga, Jundiaí e o Vale do Paraíba, entre as áreas com maior risco de chuva volumosa.

Além dos alagamentos, há possibilidade de enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos. A Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas oficiais ao longo do dia.

Chuva em São Paulo alagou ruas e cancelou voos na quarta-feira

A forte chuva que atingiu São Paulo na quarta-feira, 14, levou a Defesa Civil a emitir dois alertas severos e fez a Prefeitura suspender o rodízio de veículos durante a tarde.

No centro, carros e ônibus ficaram submersos no Túnel do Vale do Anhangabaú. Também houve alagamentos no Terminal Bandeira e nas estações de metrô Trianon-Masp e Liberdade.

O lago do Parque Ibirapuera transbordou e atingiu vias próximas. Às 15h25, toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE.

No Aeroporto de Congonhas, a concessionária Aena informou o cancelamento de seis voos, sendo duas chegadas e quatro partidas, devido às condições meteorológicas.

Como fica o tempo em São Paulo na sexta-feira e no sábado?

A sexta-feira, 16, será de céu predominantemente nublado e chuvas generalizadas na Grande São Paulo. A frente fria avança pelo litoral paulista e mantém o tempo instável, com poucos períodos de melhoria.

Segundo o CGE, as temperaturas devem variar entre 17°C e 23°C, com umidade relativa do ar acima de 70%. O risco de alagamentos e deslizamentos permanece elevado.

No sábado, 17, a frente fria começa a se afastar e as chuvas diminuem. Ainda há possibilidade de garoa e chuviscos durante a madrugada e à noite.

Os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 22°C.