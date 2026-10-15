Vai sair pesquisa para presidente hoje? Veja horário do levantamento do Datafolha

RESUMO ＋ Ao menos oito pesquisas eleitorais estão previstas para divulgação ao longo desta semana, entre os dias 13 e 17 de outubro. Nesta quinta-feira, 15, o Datafolha divulgará uma nova rodada sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a partir das 18h30. No levantamento anterior, Flávio registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

Quatro pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas nesta semana, e, até o próximo sábado, 17, ao menos mais quatro serão publicadas. Nesta quinta-feira, 15, uma das pesquisas mais aguardadas é do instituto Datafolha.

Os levantamentos medem a preferência do eleitorado, que irá novamente às urnas no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, para escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa Datafolha de hoje é a segunda rodada do instituto depois do primeiro turno, e será divulgada a partir das 18h30.

Nos dados do instituto divulgados na última quinta-feira, 8, Flávio marcava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Considerando o cenário geral, o candidato do PL aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.

Nesta quinta, o eleitor também pode conferir a primeira rodada das pesquisas Indexa/Broadcast e Palver desde o primeiro turno.

Pesquisas da semana

Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.

Nesta quarta-feira, 14, foi a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista para o fim do dia. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro. No dia seguinte será publicada a pesquisa Datafolha.

Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.