Vai sair pesquisa para presidente hoje? Veja horário do levantamento do Datafolha

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
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Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h23.
Ao menos oito pesquisas eleitorais estão previstas para divulgação ao longo desta semana, entre os dias 13 e 17 de outubro. Nesta quinta-feira, 15, o Datafolha divulgará uma nova rodada sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a partir das 18h30. No levantamento anterior, Flávio registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.
Quatro pesquisas de intenção de voto sobre as eleições presidenciais já foram divulgadas nesta semana, e, até o próximo sábado, 17, ao menos mais quatro serão publicadas. Nesta quinta-feira, 15, uma das pesquisas mais aguardadas é do instituto Datafolha.
Os levantamentos medem a preferência do eleitorado, que irá novamente às urnas no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, para escolher entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
A pesquisa Datafolha de hoje é a segunda rodada do instituto depois do primeiro turno, e será divulgada a partir das 18h30.
Nos dados do instituto divulgados na última quinta-feira, 8, Flávio marcava 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Considerando o cenário geral, o candidato do PL aparecia com 49% dos votos totais e o presidente, com 45%.
Nesta quinta, o eleitor também pode conferir a primeira rodada das pesquisas Indexa/Broadcast e Palver desde o primeiro turno.
Na última terça-feira, 13, foram publicados os levantamentos PoderData/Aya e BTG/Nexus. Na pesquisa PoderData, Flávio aparece com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula. Já a Nexus mostra o candidato do PL com 52% dos votos válidos contra 48% do presidente.
Nesta quarta-feira, 14, foi a vez da Quaest soltar seus resultados, com divulgação prevista para o fim do dia. Este será o primeiro levantamento do instituto desde o primeiro turno, em 4 de outubro. No dia seguinte será publicada a pesquisa Datafolha.
Na sexta-feira, 16, será a vez da pesquisa PoderData/Aya. Já no sábado, 17, o Ipespe deve publicar mais um levantamento, sendo que o último mostrava Flávio com 52,7% e Lula com 47,3% das intenções de voto.
A nova pesquisa Datafolha será divulgada nesta quinta-feira, 15 de outubro, a partir das 18h30. Será a segunda rodada do instituto após o primeiro turno das eleições presidenciais.
Na pesquisa divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro registrou 52% dos votos válidos, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando os votos totais, Flávio tinha 49% e Lula, 45%.
O calendário informado inclui levantamentos dos institutos PoderData/Aya, BTG/Nexus, Quaest, Datafolha, Indexa/Broadcast, Palver e Ipespe. Há divulgações previstas entre terça-feira, 13, e sábado, 17 de outubro.
Segundo os dados informados, a PoderData registrou 51% dos votos válidos para Flávio Bolsonaro e 49% para Lula. Já a Nexus apontou 52% para Flávio e 48% para o presidente. Os resultados pertencem a levantamentos distintos, com metodologias que podem variar.
O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.
Entre os levantamentos mencionados, o Ipespe tem divulgação prevista para sábado, 17 de outubro. Na rodada anterior citada, o instituto registrou 52,7% das intenções de voto para Flávio Bolsonaro e 47,3% para Lula.