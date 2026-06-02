Real Time Big Data: Fagundes tem 35% no 1º turno e lidera no Mato Grosso

O senador Wellington Fagundes (PL) lidera a corrida eleitoral pelo governo do Mato Grosso, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 2. Em uma simulação estimulada de primeiro turno, Fagundes tem 35% das intenções de voto.

Na sequência, o senador Jayme Campos (União) aparece com 23%, tecnicamente empatado dentro da margem de erro de dois pontos percentuais com o governador do estado Otaviano Pivetta (Republicanos), com 19%.

Natasha Slhessarenko (PSD) tem 10% das intenções de voto. Rafael Milas (Missão) registra 2%, e Marcelo Maluf (Novo), 1%. Votos nulos e brancos somam 6% e o índice de não resposta chega a 4%.

Já em um segundo cenário, sem o nome de Jayme Campos, Fagundes ainda lidera, mas com 40% das intenções de voto. Pivetta registra 29%, e Slhessarenko, 16%. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 8%, e 7% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo turno

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Em um embate entre Fagundes e Pivetta, o senador leva a melhor com 44% a 35%. Ao todo, 11% dos respondentes votariam nulo ou em branco e 10% não responderam.

Já entre Fagundes e Jayme Campos, Fagundes sai vitorioso novamente com 51% contra 28%. Votos brancos e nulos somam 11%, e 10% não responderam.

Entre Wellington Fagundes e Slhessarenko, a vantagem de Fagundes é de 54% ante os 23% da médica, com 12% de votos brancos e nulos e 11% de não resposta.

Contra Jayme Campos, o governador do estado, Otaviano Pivetta, vence com 40% a 29%. Votos brancos e nulos somam 17%, e 14%

Entre Campos e Slhessarenko, o senador registra 33% contra 29%, configurando empate técnico. Votos brancos e nulos atingem 18%, e 20% não quiseram ou não souberam responder.

Por fim, contra Slhessarenko, Pivetta vence com 45% contra 45%. Ao todo, 13% votam branco ou nulo neste cenário, e 14% não responderam a esta pergunta.

Rejeição dos pré-candidatos e avaliação do governo

O senador Jayme Campos lidera o índice de rejeição com 25%, seguido de perto por Natasha Slhessarenko, com 23%. Pivetta tem 18% de rejeição, enquanto Fagundes tem 16%.

Rafael Milas é rejeitado por 7% dos respondentes, e Marcelo Maluf por 4%. Ao todo, 2% dos eleitores poderiam votar em todos os pré-candidatos, e 5% não responderam.

O levantamento questionou os mato-grossenses sobre a atual gestão de Otaviano Pivetta. Ao todo, 66% dizem que aprovam o governo, enquanto 26% desaprovam e 8% não responderam.

Na questão qualitativa, 40% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 35% como regular e 18% como ruim ou péssimo.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 30 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código MT-01755/2026.