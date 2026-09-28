Marília Campos (PT) lidera numericamente a corrida pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, mas com empate técnico próximo. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28, a candidata aparece com 19% das intenções de voto no cenário consolidado.

Logo em seguida, há um empate pela segunda vaga entre Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD), ambos marcando 16%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, colocando Campos em empate técnico com estes adversários.

Na sequência, Aécio Neves (PSDB) pontua com 12%, seguido por Marcelo Aro (PP) com 11% e Áurea Carolina (PSOL) com 8%. Marco Antônio Superman (Novo) tem 4%.

Entre os demais nomes, Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante) aparecem com 1% cada, mesmo índice de Ana Luiza do MLB (UP), Fidélis Alcântara (UP), Manoel Carvalho (MDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU) somados.

Votos nulos e brancos representam 5%, e os indecisos são 7%.

Na divisão de primeiro e segundo voto, Marília lidera isolada a lista de primeira opção com 25% das intenções de voto. Ela é seguida por Carlos Viana, com 19%, e Domingos Sávio, com 17%. Aécio Neves registra 15% neste recorte.

Já no segundo voto, quem lidera é Domingos Sávio, com 15%, mas em empate técnico com Marília, Viana e Aro, os três com 13%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo MG-03351/2026.