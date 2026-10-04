Apuração para governador no Espírito Santo: veja resultado em tempo real

Os eleitores do Espírito Santo vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Espírito Santo reúne cinco candidatos.

Quem está ganhando no Espírito Santo?

A apuração no Espírito Santo será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Espírito Santo

Ricardo Ferraço (MDB) — 15

Breno Barcelos (MISSÃO) — 14

Helder Salomão (PT) — 13

Lorenzo Pazolini (Republicanos) — 10

Rafael Demuner (UP) — 80