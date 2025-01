Questionado por Moraes, e-mail com convite a Bolsonaro é do site oficial da posse de Trump

O e-mail com o pedido para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira, foi enviado por um domínio do site oficial da organização do evento. No último sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a defesa de Bolsonaro comprovar a origem da mensagem.

O convite, enviado pelo endereço @t47inaugural.com – vinculado ao site da posse de Trump –, foi direcionado ao e-mail pessoal de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, às 0h46 da última quinta-feira.

“Em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance na segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, DC. Além disso, gostaríamos de estender um convite ao presidente Bolsonaro e um convidado para comparecer ao Starlight Inaugural Ball na noite de 20 de janeiro”, dizem as mensagens.

Apesar de o convite ser associado ao site oficial do evento, Moraes exigiu comprovações adicionais antes de autorizar a viagem. A defesa de Bolsonaro anexou duas cópias do e-mail, uma com mensagem em inglês e outra em português. No entanto, o ministro apontou que as mensagens não incluíam informações detalhadas, como horários e a programação completa.

“O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que, a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado: 'info@t47inaugural.com info@t47inaugural.com' e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado”, afirmou Moraes.

Após o complemento das informações, Moraes enviará o pedido à Procuradoria-Geral da República (PGR), para manifestação sobre a solicitação.

Passaporte retido e acusações contra Bolsonaro

Para sair do Brasil, Bolsonaro precisa de autorização judicial, já que teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024. A medida ocorreu durante uma operação que investiga uma suposta tentativa de **golpe de Estado** para mantê-lo no poder por meio de uma minuta golpista.

As investigações levaram ao indiciamento de Bolsonaro por crimes como:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito ;

; Tentativa de golpe de Estado ;

; Organização criminosa.

As penas somadas podem alcançar até 28 anos de prisão. Jair Bolsonaro e Donald Trump mantêm uma relação de proximidade, sendo ambos presidentes contemporâneos entre 2019 e 2021.

Possibilidade de autorização é remota

Aliados de Bolsonaro são pessimistas quanto à autorização de Moraes para a viagem. Segundo revelou a colunista Malu Gaspar, o cenário é desfavorável:

“As chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido para Bolsonaro ir a Israel (convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no ano passado). Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos”, afirmou um integrante do PL.

Outro aliado ironizou: “Sem chance. É mais fácil o Sargento García prender o Zorro.”

A defesa de Bolsonaro argumenta que o evento tem “magnitude histórica” e defende que o diálogo com líderes globais é essencial para as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, afirmam que a viagem não comprometerá as investigações em curso.