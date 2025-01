Milei foi convidado para a posse de Trump e Lula não; entenda o porquê

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, irá tomar posse oficialmente no próximo dia 20 de janeiro. O presidente Luis Inácio Lula da Silva não está entre os convidados.

Lula não é exceção: a maioria dos presidentes do mundo não foi chamada para o evento. Tradicionalmente, a posse do presidente americano não conta com nenhum líder estrangeiro. Essa é uma forma de reafirmar a soberania do país, ao sinalizar para outras nações que suas eleições não precisam de reconhecimento internacional.

Trump, no entanto, decidiu mudar o protocolo e convidar alguns líderes estrangeiros, mais alinhados à ele. Milei entrou nesta lista, ao lado de poucos nomes. Também receberam convites Georgia Meloni, primeira-ministra da Itália, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, e Daniel Noboa, presidente do Equador. Ambos são vistos como figuras políticas de direita.

Os demais países serão representados por embaixadores. Este ano, por exemplo, Maris Luiza Voitti, embaixadora do Brasil em Washington, estará na posse de Trump. A confirmação foi feita pela chancelaria brasileira.

Quando o embaixador não pode comparecer à posse, o encarregado de negócios da embaixada, espécie de número dois da representação diplomática, comparece ao evento para representar seu país.

Presença de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que aceitou um convite para comparecer à solenidade e por conta disso solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução de seu passaporte. Ele está sem o documento desde fevereiro de 2024, quando ele foi apreendido pela Polícia Federal (PF) no contexto da operação que investiga uma tentativa de golpe de Estado para manter o então presidente no poder após as eleições de 2022.

Para que o passaporte seja liberado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente comprove à Corte que foi formalmente convidado. Até o momento, Bolsonaro argumenta que o convite é um e-mail encaminhado para Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No entanto, o ministro do STF questiona a origem da mensagem eletrônica, uma vez que o endereço de e-mail que consta nas informações fornecidas à Corte é "info@t47inaugural.com", e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado".

O advogado Celso Vilardi, responsável pelo caso, deve esclarecer os detalhes do convite até esta segunda-feira, 13.