Queda de balão em SC: polícia já tem principal linha de investigação

A queda de um balão que matou oito pessoas na manhã do último sábado, 21, enquanto sobrevoava a cidade de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, já tem uma principal linha de investigação.

A principal suspeita é que um maçarico reserva tenha sido o responsável pelo acidente. A Polícia Civil catarinense apura o caso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram no local e outras 13 foram resgatadas com vida, sendo encaminhadas para atendimento médico.

Ao todo, 21 pessoas participavam do passeio turístico, promovido pela empresa Sobrevoar, especializada em voos de balão na região dos cânions de Praia Grande.

Segundo o tenente coronel Zevir Anibal Cipriano Júnior, Comandante Interino da 1ª Região de Bombeiros Militar, as autoridades foram acionadas por volta de 8h para atender a ocorrência.

"Ao ser identificado o fogo no cesto, o piloto tentou a manobra de pousar com o balão. Ao fazer essa manobra, algumas pessoas, inclusive ele, acabaram pulando do balão", descreve o bombeiro, que acrescenta: "Com a saída dessas 13 pessoas, o balão ficou mais leve e acabou subindo novamente. Quatro pessoas acabaram morrendo carbonizadas e outras quatro pularam do balão".

Segundo o Hospital Nossa Senhora de Fátima, que recebeu cinco vítimas no pronto-socorro, os pacientes chegaram sem fraturas ou lesões graves. Dois deles apresentam queimaduras leves de segundo grau. Os demais apresentam apenas escoriações e queixas de dor.

A Polícia Civil investiga as causas da tragédia. O delegado-geral Ulisses Gabriel, que acompanha o caso, relatou que três das vítimas fatais foram encontradas abraçadas. Em depoimento às autoridades, o piloto Elvis de Bem Crescêncio afirmou que o incêndio teria começado no maçarico reserva, que estava no cesto da aeronave.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que o balão perde altitude rapidamente, com chamas consumindo parte da estrutura durante a queda. Testemunhas relatam que algumas pessoas teriam se atirado do balão para tentar escapar do fogo.

Segundo informações da empresa Sobrevoar, o passeio custa R$ 550 por pessoa. A experiência inclui café da manhã antes da decolagem, um voo de cerca de 45 minutos e um "seguro-aventura", que prevê indenização em casos de "morte acidental".

Nas redes sociais, a empresa informou a paralização temporária das atividades e se manifestaram sobre o acidente. "Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam à bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia", disse a Sobrevoar. Veja abaixo o comunicado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SOBREVOAR (@sobrevoar)

"É com profunda dor e tristeza que nós da Sobrevoar Serviços Turísticos manifestamos nossa solidariedade e respeito às vítimas envolvidas no acidente desta manhã de sábado (...) Gostaríamos também de esclarecer que trabalhamos com seriedade e cumprimos todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores", completa a empresa no texto.

Por meio de nota, a Anac lametou o episódio e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A agência, que diz acompanhar os desdobramentos da investigação, afirmou adotar "as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), lamentou a tragédia. “Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado”, escreveu nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizou e colocou a estrutura governamental à disposição para auxiliar.

Ex-prefeito de Florianópolis escapou por pouco

Logo após o acidente, o ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União Brasil), revelou que quase participou do passeio. Segundo ele, não embarcou por falta de vagas. “Deus, mais uma vez, intercedeu por nossas vidas”, escreveu, referindo-se a si mesmo e à esposa, que o acompanha na viagem à cidade. Loureiro também prestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

Praia Grande é conhecida por seus voos panorâmicos de balão, que atraem turistas de todo o Brasil interessados na vista dos cânions e paisagens naturais da região. O acidente provocou grande comoção entre moradores e visitantes.

Segundo acidente em menos de uma semana

Este é o segundo acidente grave com balões registrado no país em menos de uma semana. No último domingo (15), uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão em Boituva, no interior de São Paulo. Juliana Alves Prado Pereira, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, cerca de 30 pessoas participavam do voo, que comemorava o Dia dos Namorados.

Vítimas fatais:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Passageiros que sobreviveram: