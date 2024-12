Queda de avião em Gramado: empresas prestam homenagens a Luiz Galeazzi

A morte de Luiz Galeazzi no domingo, 22, foi destacada por diversas empresas que lamentaram a tragédia que vitimou o empresário e outros nove membros da sua família. Galeazzi era presidente de uma das mais longevas e relevantes consultorias de reestruturação do país. Empresas como a Magazine Luiza, as Lojas Americanas e a Turnaround Management Association (TMA) divulgaram notas de pesar destacando a relevância de Galeazzi para a área e prestando condolências aos familiares das vítimas.

O empresário e outros nove familiares faleceram neste domingo, após o avião pilotado por Galeazzi cair na região central de Gramado (RS), na Serra Gaúcha. Além de Luiz, também foram vítimas sua mulher, as três filhas adolescentes do casal, a irmã, o cunhado, a sogra e outras duas crianças.

A Magazine Luiza, empresa com a qual o empresário já trabalhou, destacou o “profundo conhecimento” do empresário e o legado deixado por ele.

“A Magalu recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Luiz Galeazzi, presidente da Galeazzi & Associados, e das demais vítimas do acidente aéreo ocorrido hoje, em Gramado, no Rio Grande do Sul”, escreveu a varejista. “Há anos temos o privilégio de manter uma relação próxima e de confiança com Luiz e sua equipe. Por isso, nosso profundo sentimento de pesar à família Galeazzi, amigos e a todos os colaboradores da consultoria” escreveu.

Na mesma linha, as Lojas Americanas destacaram a importância de Luiz e de seu pai, Claudio Galeazzi, para o setor. “Assim como seu pai, Cláudio Galeazzi, fundador do grupo e executivo que atuou junto a Americanas na década de 90, Luiz era uma liderança inspiradora para todo o varejo brasileiro e sua partida deixará uma lacuna para todos nós”, escreveu.

A Turnaround Management Association (TMA) ressaltou que recebeu a notícia da morte com “tristeza e consternação”. “Galeazzi foi uma figura ímpar no cenário de reestruturação de negócios no Brasil, reconhecido por sua liderança visionária e por sua incansável dedicação ao fortalecimento desse segmento em nosso país”, pontuou. “À frente da Galeazzi & Associados, empresa fundada por seu pai e cujo nome se confunde com o desenvolvimento das práticas de transformação empresarial no Brasil, (Luiz) deixa um legado sólido a ser transmitido às futuras gerações. “Que sua memória e contribuições sejam eternas e sirvam de guia para todos aqueles que seguem sua trajetória”, conclui o documento.

Sócio-diretor da consultoria Alvarez & Marsal, Eduardo Seixas destacou Luiz como um “nome influente do mercado brasileiro de reestruturação” que deixa um legado que “transcende números e resultados”.

“Sua atuação em processos de reestruturação e recuperação judicial refletia não apenas competência, mas também uma sensibilidade rara ao lidar com momentos delicados das organizações e das pessoas envolvidas”, escreveu.