Quem faz o Enem pode ter parcela extra do Pé-de-Meia; entenda

Pé-de-meia: benefício poderá ser disponibilizado para estudantes do ensino médio que cumprirem os requisitos (Jose Cruz/Agência Brasil)
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Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19h42.
O programa Pé-de-Meia oferece incentivos financeiros a estudantes de baixa renda do ensino médio público para reduzir a evasão escolar. Alunos concluintes em 2026 que participarem dos dois dias do Enem receberão adicional de R$ 200 em fevereiro/março de 2027. O benefício é automático para quem atende aos critérios de renda e frequência escolar.
Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão receber uma parcela adicional de R$ 200. O pagamento está previsto para o período entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027, após a confirmação da conclusão escolar pelas redes de ensino.
O incentivo será concedido aos participantes que cumprirem os critérios do programa e comparecerem às duas etapas do exame, marcadas para domingo, 8, e domingo, 15 de novembro. A participação em apenas um dos dias não garante o recebimento do valor extra.
O pagamento será feito na mesma conta bancária utilizada para o recebimento das demais parcelas do Pé-de-Meia. O benefício é acumulado com os outros incentivos financeiros oferecidos pelo programa federal.
Criado pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional do governo federal destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública.
A iniciativa funciona como uma espécie de poupança para estimular a permanência dos jovens na escola e a conclusão dos estudos. O objetivo é reduzir a evasão escolar e diminuir as dificuldades financeiras que podem levar adolescentes e jovens a abandonar a educação básica.
Os pagamentos começaram em março de 2024 e o programa é administrado pelo Ministério da Educação (MEC), com participação das redes estaduais, municipais, distrital e federal de ensino.
Os valores são divididos em diferentes incentivos, relacionados à matrícula, à frequência escolar, à aprovação ao final do ano letivo e à participação no Enem.
O programa atende estudantes matriculados no ensino médio regular da rede pública, com idade entre 14 e 24 anos, e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 19 e 24 anos.
Além da matrícula, é necessário fazer parte de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ter Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular; manter frequência escolar mínima de 80% nas aulas, e ter a matrícula registrada dentro do prazo estabelecido pelo programa.
A inclusão no programa é automática para quem atende aos requisitos e tem os dados corretamente informados pelas redes de ensino. Portanto, não é necessário realizar uma inscrição específica para receber o Pé-de-Meia.
Os valores variam conforme a modalidade de ensino e o cumprimento das exigências do programa. No ensino médio regular, os incentivos são divididos em quatro categorias:
Os pagamentos mensais de matrícula e frequência ficam disponíveis para movimentação. Já os depósitos anuais de conclusão permanecem na poupança e só podem ser sacados após a formatura no ensino médio.
Com o cumprimento de todos os requisitos, o estudante pode acumular até R$ 9.200 ao longo dos três anos de formação.
Na modalidade EJA, os valores de frequência seguem regras próprias: são até oito parcelas de R$ 225 por ano, além dos demais incentivos previstos.
O pagamento adicional de R$ 200 está relacionado ao incentivo à continuidade dos estudos após a conclusão do ensino médio.
O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. A nota do exame pode ser utilizada em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Ao oferecer um valor adicional aos concluintes que participam dos dois dias de prova, o Pé-de-Meia também busca estimular a participação dos jovens no exame e ampliar as possibilidades de acesso à educação superior.
O incentivo não é destinado a qualquer estudante que fizer a prova. É necessário ser beneficiário do Pé-de-Meia, estar concluindo o ensino médio em 2026 e comparecer aos dois dias de aplicação.
Não é necessário fazer uma inscrição separada para receber o Pé-de-Meia. O MEC identifica os estudantes que atendem aos critérios a partir das informações encaminhadas pelas redes públicas de ensino e dos dados do CadÚnico.
Os estudantes podem consultar a situação do benefício pela plataforma oficial do Pé-de-Meia, na opção de consulta, utilizando a conta Gov.br.
Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, em contas abertas automaticamente em nome dos beneficiários. A movimentação dos valores pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, conforme as regras de cada incentivo.
Caso existam dúvidas sobre a inclusão no programa ou parcelas não recebidas, o estudante pode procurar os canais oficiais do MEC.
O calendário do Pé-de-Meia prevê que o incentivo adicional de R$ 200 seja depositado entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.
O pagamento depende da confirmação de que o estudante concluiu o ensino médio em 2026 e participou dos dois dias do Enem. As informações são encaminhadas pelas redes de ensino e pelo Inep ao MEC para processamento dos benefícios.
O valor será depositado na mesma conta utilizada para os outros pagamentos do programa. A parcela extra poderá ser acumulada com o incentivo de conclusão de R$ 1.000 referente ao último ano do ensino médio.