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Quando sai a 1ª pesquisa Quaest do segundo turno?

A primeira pesquisa Quaest do 2º turno será divulgada na segunda, 12, com 1.104 entrevistas.

Eleições 2026: Próxima pesquisa Quaest será divulgada na segunda-feira, 12 (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: Próxima pesquisa Quaest será divulgada na segunda-feira, 12 (Divulgação/Exame)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18h52.

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A primeira pesquisa Quaest do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada na segunda-feira, 12 de outubro.

O levantamento está registrado no TSE sob o código BR-06799/2026, para o cargo de presidente, e a apuração será realizada de 8 a 11 de outubro, com 1.104 entrevistados.

As entrevistas são pessoais, feitas nas casas dos eleitores, com questionários aplicados em dispositivos eletrônicos. Serão ouvidos eleitores de 16 anos ou mais.

A pesquisa foi encomendada pela Globoe tem margem de erro máxima é de cerca de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança.

Antes da Quaest, os primeiros levantamentos nacionais do segundo turno saem na quinta-feira, 8, com o Datafolha, e na sexta, 9, com a AtlasIntel.

O que a pesquisa da Quaest vai medir?

Para a Presidência, a Quaest vai medir a intenção de voto espontânea e a estimulada no confronto entre Flávio e Lula. Também vai perguntar o grau de convicção do voto e em quem o eleitor votou no primeiro turno.

A pesquisa também avalia a expectativa de vitória no país e o temor político do eleitor: o que causa mais medo, a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

Como foi o primeiro turno da eleição presidencial de 2026?

O primeiro turno foi no domingo, 4 de outubro. Doze candidatos disputaram a Presidência, entre eles Lula, Flávio, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos. Lula teve 45,16%. Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%) vieram na sequência.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Lula ganhou apenas no Nordeste, onde somou 21,49 milhões de votos contra 10,40 milhões de Flávio.

O Norte foi a região mais dividida, com 5,01 milhões de votos para Flávio e 4,55 milhões para Lula. O presidente venceu no Pará, no Amazonas e no Amapá.

No total, Flávio liderou em 14 estados e no Distrito Federal. Lula venceu em 12 estados.

No DF, Flávio teve 909.616 votos (51,31%), contra 675.627 (38,11%) de Lula. Caiado fez 4,80%, e Renan Santos, 2,64%. A abstenção na capital federal foi de 18,90%.

Quando acontece o segundo turno?

O segundo turno será no domingo, 25 de outubro. A votação vai das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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