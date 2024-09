Quando é o próximo debate para prefeito de SP? Veja data, horário e como assistir ao vivo

O grupo Flow realizará, na próxima segunda-feira, 23, o oitavo debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. O encontro será transmitido ao vivo nos canais do Flow e Flow News a partir das 19h.

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (NOVO) foram convidados.

O embate entre os candidatos será mediado pelo jornalista Carlos Tramontina. O projeto é uma parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Antes e depois do debate, Igor Coelho, apresentador do Flow Podcast, e as jornalistas Helen Braun e Madeleine Lacsko farão comentários.

Veja as regras do debate de SP no Flow

Segundo a organização, o debate terá duração de duas horas, com três blocos de perguntas e respostas e um bloco para considerações finais. Os participantes responderão perguntas focadas nas áreas de saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, transporte e população em situação de rua.

O tema de discussão será apresentado e, em seguida, dois candidatos serão sorteados. O primeiro entrevistado terá dois minutos para responder à pergunta, que será feita por especialistas e eleitores, enquanto o outro terá um minuto e meio para comentar.

O direito de resposta, quando concedido, será de 45 segundos. Insultos, ofensas e xingamentos não serão permitidos, e o participante poderá ser retirado após o terceiro aviso.

Debate de SP do Flow

Data: 23 de setembro, segunda-feira

Horário: 19h

Candidatos convidados: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: ao vivo no canal do Youtube do Flow e do Flow News.

Próximos debates em SP

Além do encontro nesta segunda-feira também estão previstos outros três debates antes do primeiro turno, no dia 6 de outubro. Ao todo, São Paulo terá 11 debates.

Record: 28 de setembro, entre 21h e 23h15;

UOL/ Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

TV Globo: 3 de outubro, às 22h.