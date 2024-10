Quando é o próximo debate entre Boulos e Nunes em SP? Veja data, horário e como assistir ao vivo

A Band realiza na próxima segunda-feira, 14, o primeiro debate na TV aberta com os candidatos a prefeito de São Paulo no segundo turno. Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) estão confirmados. O embate começa partir das 22h, com transmissão na televisão, rádio e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Nesta quinta-feira, 10, a CBN, O Globo e o Valor organizaram um debate, porém, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) não compareceu. De acordo com as regras, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) foi sabatinado por 1 hora.

Quais são as regras do debate da Band

De acordo com a emissora, o debate será dividido em três blocos. Em dois blocos, Boulos e Nunes terão confronto diretos. Cada um terá 15 minutos para administrar como quiserem, nas suas perguntas e resposas. Haverá também um bloco para perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes.

Em caso de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador o direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. Segundo a Band, a solicitação será analisada pelo comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido, serão concedidos 45 segundos.

Caso algum candidato não compareça, haverá uma cadeira vazia no palco com o nome do convidado. A emissora proibido o uso de material de campanha no estúdio, o número de aliados e assessores presentes

Que horas será o debate na Band em SP?

Data: 14 de outubro, segunda-feira

Horário: 22h

Pré-candidatos: Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB)

Mediação: jornalista Eduardo Oinegue

Onde assistir ao vivo o debate na Band em SP?

Onde assistir: Band TV, BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube