Quando é o 5º dia útil de maio? saiba o prazo para pagamento dos salários

Em 2025, o 5º dia útil de maio será na quarta-feira, 7 de maio. Essa data é o prazo máximo para o pagamento dos salários referentes ao mês de abril, conforme o que determina o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Impacto do feriado do Dia do Trabalho na contagem dos dias úteis

Em 2025, o feriado do Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio (quinta-feira), não é contado como dia útil. Esse feriado afeta a contagem dos dias úteis de maio, alterando a sequência dos primeiros dias úteis do mês. Veja como ficará a contagem:

1º dia útil : 2 de maio (sexta-feira)

: 2 de maio (sexta-feira) 2º dia útil : 3 de maio (sábado)

: 3 de maio (sábado) 3º dia útil : 5 de maio (segunda-feira)

: 5 de maio (segunda-feira) 4º dia útil : 6 de maio (terça-feira)

: 6 de maio (terça-feira) 5º dia útil: 7 de maio (quarta-feira)

Sobre o funcionamento bancário e o pagamento antecipado

Embora o sábado seja considerado dia útil para fins trabalhistas, os bancos não funcionam nesse dia. Isso significa que, caso o pagamento precise ser realizado nesse dia, ele normalmente será antecipado para o último dia útil anterior, garantindo que o empregador cumpra a obrigação legal.