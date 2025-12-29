Qual melhor horário para pegar a estrada hoje? Veja principais rotas

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) divulgou a previsão dos melhores horários para circular nas principais rodovias do estado até o próximo domingo, 4.

O levantamento foi realizado em conjunto com as concessionárias que administram cada trecho.

Maior fluxo de veículos nas rodovias

A listagem visa auxiliar motoristas que planejam viajar durante o feriado de fim de ano.

Segundo a Artesp, 40,5 milhões de veículos devem transitar nas rodovias paulistas entre o Natal, na última quinta-feira, 25, e a noite da virada de 2025.

A previsão do trânsito considera o movimento a partir desta segunda-feira, 29.

Qual o melhor horário para evitar o trânsito?

Na maioria das rodovias, os melhores horários para o tráfego são na parte da manhã e durante a madrugada.

Confira a relação dos melhores horários de fluxo nas principais rodovias do estado.

Anchieta-Imigrantes

Segunda-feira, 29: Antes das 14h e após a meia-noite;

Após as 20h e antes da meia-noite; Quinta-feira, 1°: Após as 2h e antes do meio-dia;

Antes das 10h e após a meia-noite; Domingo, 4: Após a meia-noite.

Anhanguera–Bandeirantes

Terça-feira, 30: Antes das 16h e após as 18h;

Antes das 9h e após o meio-dia; Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.

Castello–Raposo

Quarta-feira, 31: Antes das 10h e após as 13h / Antes das 17h e após as 19h;

Antes das 11h e após as 13h / Antes das 16h e após as 19h; Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.

Ayrton Senna–Carvalho Pinto

Terça-feira, 30: Antes das 14h e após as 22h;

Antes das 10h e após as 22h; Domingo, 4: Antes das 6h e após as 20h.

Dutra–Rio-Santos



Terça-feira, 30: Antes das 15h e após as 19h;

Antes das 9h e após as 21h; Domingo, 4: Antes das 6h e após o meio-dia.

Régis Bittencourt

Quinta-feira, 1°: Antes das 8h e após as 17h;

Antes das 10h e após as 17h; Domingo, 4: Antes das 9h e após as 15h.

Fernão Dias

Terça-feira, 30: Antes do meio-dia e após as 20h;

Antes das 8h e após o meio-dia; Domingo, 4: Antes do meio-dia e após as 20h.

Trechos Sul e Leste do Rodoanel

Segunda-feira, 29: Antes das 6h e após as 20h;

Antes das 6h e após as 20h; Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.

Trecho Oeste do Rodoanel