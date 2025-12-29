Qual melhor horário para pegar a estrada hoje? Veja principais rotas

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) divulgou a previsão dos melhores horários para circular nas principais rodovias do estado até o próximo domingo, 4.
O levantamento foi realizado em conjunto com as concessionárias que administram cada trecho.
Maior fluxo de veículos nas rodovias
A listagem visa auxiliar motoristas que planejam viajar durante o feriado de fim de ano.
Segundo a Artesp, 40,5 milhões de veículos devem transitar nas rodovias paulistas entre o Natal, na última quinta-feira, 25, e a noite da virada de 2025.
A previsão do trânsito considera o movimento a partir desta segunda-feira, 29.
Qual o melhor horário para evitar o trânsito?
Na maioria das rodovias, os melhores horários para o tráfego são na parte da manhã e durante a madrugada.
Confira a relação dos melhores horários de fluxo nas principais rodovias do estado.
Anchieta-Imigrantes
- Segunda-feira, 29: Antes das 14h e após a meia-noite;
- Terça-feira, 30: Antes das 11h e após a meia-noite;
- Quarta-feira, 31: Após as 20h e antes da meia-noite;
- Quinta-feira, 1°: Após as 2h e antes do meio-dia;
- Sexta-feira, 2: Após as 2h e antes das 13h;
- Sábado, 3: Antes das 10h e após a meia-noite;
- Domingo, 4: Após a meia-noite.
Anhanguera–Bandeirantes
- Terça-feira, 30: Antes das 16h e após as 18h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 9h e após o meio-dia;
- Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.
Castello–Raposo
- Quarta-feira, 31: Antes das 10h e após as 13h / Antes das 17h e após as 19h;
- Quinta-feira, 1°: Antes das 11h e após as 13h / Antes das 16h e após as 19h;
- Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.
Ayrton Senna–Carvalho Pinto
- Terça-feira, 30: Antes das 14h e após as 22h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 5h e após as 17h;
- Sábado, 3: Antes das 10h e após as 22h;
- Domingo, 4: Antes das 6h e após as 20h.
Dutra–Rio-Santos
- Terça-feira, 30: Antes das 15h e após as 19h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 8h e após as 16h;
- Sábado, 3: Antes das 9h e após as 21h;
- Domingo, 4: Antes das 6h e após o meio-dia.
Régis Bittencourt
- Quinta-feira, 1°: Antes das 8h e após as 17h;
- Sábado, 3: Antes das 10h e após as 17h;
- Domingo, 4: Antes das 9h e após as 15h.
Fernão Dias
- Terça-feira, 30: Antes do meio-dia e após as 20h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 8h e após o meio-dia;
- Sábado, 3: Antes das 8h e após o meio-dia;
- Domingo, 4: Antes do meio-dia e após as 20h.
Trechos Sul e Leste do Rodoanel
- Segunda-feira, 29: Antes das 6h e após as 20h;
- Terça-feira, 30: Antes das 9h e após as 20h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 10h e após as 21h;
- Quinta-feira, 1°: Antes das 6h e após as 20h;
- Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.
Trecho Oeste do Rodoanel
- Terça-feira, 30: Antes das 16h e após as 18h;
- Quarta-feira, 31: Antes das 9h e após o meio-dia;
- Domingo, 4: Antes das 14h e após as 22h.