Qual é o número de Lula na urna no 2º turno das eleições 2026?

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09h54.
O número de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na urna eletrônica é 13 no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25 de outubro. Para registrar o voto no candidato, o eleitor deve digitar 13, conferir o nome e a fotografia exibidos na tela e apertar a tecla Confirma. Lula disputa a Presidência contra Flávio Bolsonaro (PL), que concorre com o número 22.
O número do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na urna eletrônica é 13 no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo, 25 de outubro. O petista disputa a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Para votar em Lula, o eleitor deve digitar os dois números na urna eletrônica, conferir o nome e a fotografia do candidato e apertar a tecla Confirma.
O número 13 corresponde ao Partido dos Trabalhadores (PT) e consta da relação oficial de candidatos à Presidência divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Flávio Bolsonaro, candidato do PL, concorre com o número 22. Os dois disputam o Palácio do Planalto após avançarem ao segundo turno em 4 de outubro.
Acompanhe a apuração do segundo turno das eleições 2026 na EXAME
O número de Lula é 13. Ele é formado por dois dígitos, como ocorre com todos os candidatos à Presidência da República.
Veja os números dos dois candidatos que disputam o segundo turno:
Os números são os mesmos utilizados no primeiro turno e podem ser consultados no site do TSE.
O procedimento para registrar o voto para presidente segue as orientações do TSE. Na tela correspondente à eleição presidencial, o eleitor deve:
Se digitar algum número errado, o eleitor pode apertar a tecla laranja Corrige e inserir novamente os dois dígitos antes da confirmação.
Depois de confirmado, o voto é registrado pela urna. Ao concluir todas as escolhas previstas para a seção eleitoral, a tela apresenta a palavra FIM.
A ordem de votação depende dos cargos em disputa em cada localidade. Nos estados em que haverá segundo turno para governador, o eleitor vota primeiro para governador e depois para presidente da República.
Seis unidades da Federação também terão votação para governador neste domingo:
Nas demais localidades, em regra, o eleitor vota apenas para presidente. Há exceções em municípios com eleições suplementares para prefeito ou outras consultas eleitorais.
Em todos os casos, o número para presidente tem dois dígitos. O eleitor deve observar o cargo indicado na tela antes de digitar.
Sim. O TSE permite que o eleitor leve uma anotação em papel com os números dos candidatos. A chamada colinha eleitoral pode ser consultada durante a votação.
O uso de celular, câmera ou outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto é proibido na cabine eleitoral. Por isso, quem quiser consultar os números durante a votação deve anotá-los em papel.
O eleitor também pode conferir antecipadamente o local e a seção de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos serviços da Justiça Eleitoral.
A votação do segundo turno das eleições de 2026 ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.
Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar. A divulgação dos resultados da eleição presidencial começa a partir das 17h, conforme o calendário do TSE.
A apuração do segundo turno poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME. O portal também terá transmissão ao vivo no YouTube e atualizações sobre a votação.
O número de Lula é 13. O presidente disputa a reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no segundo turno das eleições de 2026.
Na tela de votação para presidente, o eleitor deve digitar 13, conferir o nome e a fotografia de Lula e apertar a tecla Confirma.
O número de Flávio Bolsonaro é 22. O senador disputa o segundo turno da eleição presidencial pelo Partido Liberal (PL).
Não. Lula continua com o número 13, o mesmo utilizado no primeiro turno das eleições de 2026.
Antes de confirmar o voto, o eleitor pode apertar a tecla Corrige e digitar novamente o número do candidato escolhido.
Sim. O eleitor pode levar uma colinha em papel com os números dos candidatos. O uso de celular e de outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto é proibido na cabine eleitoral.
A votação ocorre das 8h às 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila às 17h poderá votar.