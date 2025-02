PT decide retomar eleição direta para escolha do presidente do partido

O PT decidiu retomar o processo de eleição direta para a escolha do presidente da legenda, que ocorrerá em julho. O modelo em que cada filiado pode votar no seu preferido para comandar a legenda não era adotado desde 2013.

As correntes internas de esquerda, Democracia Socialista e Resistência Socialista, queriam manter a escolha do presidente em congresso partidário, como aconteceu em 2017 e 2019, nas duas vezes em que Gleisi Hoffmann foi eleita presidente.

A proposta foi levada a voto na reunião do diretório nacional, realizada nesta segunda-feira, mas acabou derrotada por 61 a 24.

A grande indefinição sobre a eleição para a presidência do PT se dá no momento em torno da escolha do candidato que representará a corrente majoritária da legenda, a CNB. O ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva é preferido de Lula, mas enfrenta forte resistência dentro do grupo.