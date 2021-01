Prouni 2021: MEC abre consulta de bolsas disponíveis

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta quarta-feira, 6, o período para a consulta das bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2021/1. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares.

As inscrições começam na próxima terça-feira, 12, e se encerram às 23h59 de sexta, 15. Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro – primeira chamada – e 1º de fevereiro – segunda chamada.

Ao final das duas chamadas, o candidato poderá manifestar o interesse em participar da Lista de Espera entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A lista estará disponível para consulta em 22 de fevereiro.

No momento da inscrição é possível escolher até duas opções de instituição, turno, curso, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.

Para se candidatar às bolsas do ProUni 2021/1, o estudante deve ter realizados o Enem 2019 e alcançado nota acima de zero na redação e média de 450 pontos nas provas objetivas.

Além disso, para bolsas 100% é necessário comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Por conta da pandemia da covid-19, o Enem 2020 foi marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Com isso, os alunos que vão fazer a prova pela primeira vez só vão poder se inscrever com no ProUni do segundo semestre.

A mudança gerou críticas dos estudantes. “O grande espanto, para secundaristas que sonham com a universidade, é a incompatibilidade entre as datas do Enem e dos outros programas”, diz nota da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

A decisão do MEC procura adequar o calendário do Prouni ao ano letivo das universidades. Em razão do adiamento causado pela pandemia, o Enem só vai liberar as notas em março. Especialistas apontam ainda o risco de sobrarem vagas no Prouni no primeiro semestre de 2021.

Quem pode participar:

Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.

Estudantes com deficiência. Neste caso, não é necessário ter cursado todo ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.

Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

*Com exceção dos professores da rede pública, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.

Os interessados poderão entrar no site oficial do ProUni (http://prouniportal.mec.gov.br/), clicar em “Pesquisas bolsas” e fazer a busca por curso, instituição e município.