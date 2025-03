Professores da rede estadual aprovam greve para abril em São Paulo

Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram entrar em greve a partir do dia 25 de abril. A aprovação da paralisação das atividades foi feita pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) em uma assembleia, realizada nesta sexta-feira, 21, em frente à Secretaria Estadual da Educação, na Praça da República, no centro de São Paulo.

A greve tem o objetivo de pressionar o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) a contratar mais docentes efetivos, reajustar o piso salarial da categoria e apresentar um plano para climatização das escolas.

Quais são as reivindicações dos professores?

Uma das principais reivindicações da categoria é a ampliação do quadro de professores efetivos. Nesta semana, o Ministério Público entrou com duas ações civis públicas pedindo que o governo estadual recomponha o número de profissionais na educação.

As ações apontam que, ao priorizar contratações temporárias em vez de realizar concursos públicos, o governo prejudica o funcionamento das escolas e compromete o direito de aprendizagem dos alunos.

Os professores também exigem que o estado cumpra o Piso Nacional Salarial da categoria. Atualmente, o governo paulista complementa os vencimentos com uma bonificação para atingir o valor mínimo exigido pelo governo federal, mas essa gratificação não é incorporada ao cálculo de férias e aposentadoria.

Outra demanda é a climatização das salas de aula. A categoria cobra um plano do governo para solucionar o problema.