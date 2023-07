Previsão do Tempo SP hoje, 29/07: dia nublado com chuva, acompanhe a previsão

No dia 26 de maio, uma nova ocorrência de ciclone extratropical está prevista para atingir o Sul do Brasil, resultando em uma significativa queda de temperatura. Esse fenômeno se formará no litoral do Uruguai e também afetará a Argentina e o Paraguai. É importante destacar que essa será a quarta formação de ciclone extratropical próxima ao Rio Grande do Sul em apenas um mês e meio. As autoridades meteorológicas estão monitorando de perto a situação e fornecendo informações relevantes para a população enfrentar essa condição climática adversa.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo, o novo ciclone extratropical não irá afetar a Região Sudeste. No entanto, a chegada de uma frente fria trará uma diminuição da temperatura em São Paulo nos próximos dias.