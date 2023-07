Novo ciclone extratropical se forma no Sul: como o fenômeno afetará São Paulo

Nesta quarta-feira, 26, um novo ciclone extratropical vai atingir o Sul do Brasil e derrubar a temperatura. O fenômeno vai se formar no litoral do Uruguai e também impactar a Argentina e o Paraguai. Este é o quarto ciclone extratropical que se forma próximo do Rio Grande do Sul em um mês e meio.

Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo, o novo ciclone não será parecido aos outros de julho e junho, que causaram fortes ventanias e chuvas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O Metsul também afirma que o fenômeno também será menos intenso.

Os maiores volumes de chuva no Rio Grande do Sul devem ocorrer no sul gaúcho, incluindo a Campanha e o litoral sul. Em 48 horas, nos dias 25 e 26 de julho, pode chover de 70 mm a 90 mm no sul gaúcho.

As rajadas de vento mais intensas na região podem chegar até 70 km/h. Não há expectativa de ventanias tão fortes quanto as do último ciclone que atingiu a região.

As nuvens cumulonimbus, associadas a tempestades, vão se formar sobre o Rio Grande do Sul nesta terça e na quarta e serão responsáveis pela chuva forte e ventanias.

Entre os dias 12 e 13 de julho, o fenômeno provocou fortes ventos e queda de temperatura em São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca de 16 pessoas morreram em decorrência do ciclone, segundo a Defesa Civil gaúcha.

O que é o novo ciclone?

O novo ciclone extratropical vai se formar na costa do Uruguai na quarta-feira, 26, se afastará para alto mar durante a quinta-feira, 27 de julho. Assim, sua influência sobre o Rio Grande do Sul diminui rapidamente, mas ventos moderados poderão ocorrer no litoral gaúcho na quinta-feira.

Como o novo ciclone afeta São Paulo?

A meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo, afirma que o novo ciclone não irá atingir a Região Sudeste. Porém, uma frente fria vai diminuir a temperatura em São Paulo nos próximos dias.

Previsão do tempo para São Paulo

Nos próximos dias, a cidade de São Paulo terá sol no início do dia e nuvens no fim da tarde. A chances de chuva aumentam a partir de quinta-feira. As temperaturas caem no final de semana.

26/7: mínima: 15° e máxima; 27°

27/7: mínima: 16° e máxima; 26°

28/7: mínima: 17° e máxima; 24°

29/7: mínima: 15° e máxima; 21°

30/7: mínima: 14° e máxima: 22°

Quando o ciclone extratropical vai embora

O ciclone que vai atingir principalmente o Rio Grande do Sul deve diminuir rapidamente a partir de quinta-feira, mas ventos moderados poderão ocorrer no litoral gaúcho na quinta-feira.