Calor de 40º, tempestades e dias frescos: o que a meteorologia aponta para o mês de outubro

O mês de outubro será marcado por um cenário climático de temperaturas acima do normal, principalmente na Região Norte e no interior do Nordeste do Brasil. Pelo menos é o que diz o meteorologista Celso Oliveira, da Tempo OK, em entrevista à EXAME.

Ele explica que, embora as mudanças climáticas sejam um fenômeno razoável em escalas temporais mais longas e não possam ser atribuídas a eventos isolados, mudanças climáticas locais obedecem a variações naturais e específicas dos oceanos, como El Niño e La Niña.

Para as grandes capitais do Sul e Sudeste, o meteorologista afirma: “O mês terá maior oscilação de temperatura, ora com calor intenso, ora com temperaturas mais baixas”. Isso significa que, apesar dos registros de calor, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro — cidades que poderão ter máximas acima de 30°C e 40°C — os períodos quentes serão alternados com dias mais frescos.

Fenômeno La Niña e os impactos no clima brasileiro

Um fator importante para essa oscilação no Sudeste é a ocorrência climática La Niña, que está se formando.

"Estamos caminhando para o fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do oceano Pacífico na região equatorial, que deixa as temperaturas mais amenas no Sudeste, dependendo da sensibilidade da pessoa, há reclamação de frio fora de época”.

Para essa região e o Sul, Celso Oliveira aponta que outubro terá maior oscilação térmica, com alternância entre dias de calor intenso e dias mais frescos, sem calor persistente.

Cidades como São Paulo podem registrar máximas acima dos 30°C, e no Rio de Janeiro, até 40°C, mas os períodos quentes serão curtos, alternados por momentos mais frios.

Já em áreas como o interior da Região Sul, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá e norte do Nordeste, as temperaturas tendem a permanecer acima da média.

A chegada da primavera: tempestades e oscilações típicas

O mês também concentra a transição da primavera, estação tradicionalmente marcada por tempestades, ventanias, trovoadas e granizo.

"A primavera já é definida pelas tempestades", lembra o meteorologista. Ele explica que o contraste térmico é típico dessa estação "gera muitos vendavais, além de chuva, trovoadas e granizo"

Celso alerta que, no início da próxima semana, pode ocorrer uma queda brusca de temperatura em São Paulo, caindo de cerca de 35°C na segunda-feira para 20°C na terça-feira, além de ventanias.

Esse tipo de fenômeno é comum na primavera e não pode ser diretamente atribuído às mudanças climáticas, que são características globais e de longo prazo, segundo o meteorologista.

Ele ressalta que estudos do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) indicam o aumento da frequência de eventos extremos em todo o mundo, o que reforça a importância do monitoramento constante do tempo.