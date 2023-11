Previsão do tempo para Porto Alegre (RS) hoje e no fim de semana

A previsão do tempo hoje, sexta-feira, 10/11, para Porto Alegre (RS), é de calor, segundo dados do Tempo na Cidade. A temperatura atingirá 27°C, com ventos que podem chegar a até 22 km/h. A temperatura máxima prevista é de 27°C, enquanto a mínima é de 18°C. No fim de semana, a chance de chuva é de 85% no sábado e 89% no domingo.

Sensação térmica hoje em Porto Alegre - RS

A sensação térmica poderá alcançar até 27°C, com uma mínima de 16°C.

Previsão de chuva em Porto Alegre - RS hoje

A probabilidade de chuva em Porto Alegre é de 30%, com uma precipitação de 0% e ventos atingindo até 22 km/h. Em caso de chuva intensa, é recomendado evitar regiões de risco, como encostas e áreas suscetíveis a alagamentos.

Qual é a umidade do ar hoje em Porto Alegre - RS?

A tendência é de que os índices de umidade relativa do ar fiquem em 73% na cidade pelo menos hoje.

Como é feita a previsão do tempo?

A previsão do tempo é realizada por meio de um processo que envolve a coleta de dados, a análise de informações meteorológicas e a utilização de modelos de computador para simular as condições atmosféricas futuras.

O que é sensação térmica?

A sensação térmica é a percepção que o corpo humano tem da temperatura ambiente, levando em consideração diversos elementos que podem influenciar na sensação de calor ou frio.