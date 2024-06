Previsão do tempo para Brasília: fim de semana terá temperatura amena

Os próximos dias em Brasília serão marcados por sol e temperaturas amenas, com poucas nuvens no céu e nenhuma previsão de chuva. A qualidade do ar permanecerá excelente, e os índices de raios UV serão elevados, exigindo proteção ao se expor ao sol.

Temperaturas para os próximos dias em Brasília

Quinta-feira, 13 de junho: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

mínima de 13ºC e máxima de 25ºC Sexta-feira, 14 de junho: mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

mínima de 15ºC e máxima de 25ºC Sábado, 15 de junho: mínima de 14ºC e máxima de 25ºC

mínima de 14ºC e máxima de 25ºC Domingo, 16 de junho: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC

Previsão do clima em Brasília

Quinta-feira, 13 de junho

A quinta-feira em Brasília será de sol com poucas nuvens. A temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 13°C, com sensação térmica variando entre 24°C e 12°C. A umidade do ar estará entre 63% e 57%. Não há previsão de chuva, e os ventos serão de brisa forte, com velocidades de até 14 km/h. O índice de raios UV será alto, com valor máximo de 8.

Sexta-feira, 14 de junho

Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 25°C, enquanto a mínima será de 15°C. A sensação térmica oscilará entre 23°C e 14°C. A umidade do ar estará entre 66% e 63%. Não há previsão de chuva para este dia, com ventos de brisa forte, atingindo até 15 km/h. O índice de raios UV será alto, com valor máximo de 8.

Sábado, 15 de junho

O sábado trará temperaturas variando entre 25°C de máxima e 14°C de mínima, com sensação térmica entre 24°C e 13°C. A umidade relativa do ar estará entre 67% e 67%. Novamente, não há previsão de chuva, com ventos de brisa forte a 14 km/h. O índice de raios UV será alto, com valor máximo de 8.

Domingo, 16 de junho

Para o domingo, a previsão indica uma temperatura máxima de 24°C e mínima de 14°C, com sensação térmica variando de 22°C a 13°C. A umidade do ar estará entre 67% e 67%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa forte de até 14 km/h. O índice de raios UV será alto, permanecendo em 8.

Vai chover em Brasília no fim de semana?

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para Brasília durante o fim de semana. O tempo permanecerá estável, com sol e poucas nuvens, proporcionando condições ideais para atividades ao ar livre.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.