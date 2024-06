Inmet alerta para baixa umidade no Centro-Oeste e Sudeste; chuvas devem voltar no RS na sexta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta de "Perigo Potencial" para a baixa umidade que atinge principalmente estados do Centro-Oeste e Sudeste, nesta quinta-feira. No Rio Grande do Sul, começa a se formar uma frente fria que, já na sexta-feira, deverá trazer de volta as chuvas fortes para a região.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins são os estados com grandes porções de seus territórios sob a área de atuação do alerta do Inmet. Paraná, Piauí e Maranhão também podem ser afetados pelo fenômeno, que acontece quando a umidade relativa do ar fica entre 30% e 20%.

A ocorrência desse fenômeno na porção central do país é explicada, segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, pela atuação nessa área de um anticiclone, um sistema de ventos que giram em sentido anti-horário no Hemisfério Sul. Ele favorece a baixa nebulosidade associada a temperaturas elevadas e baixa umidade. Veja abaixo a área do alerta do Inmet.

Em Goiânia, esta quinta-feira deverá ser de poucas nuvens, com as temperaturas marcando entre 13°C e 32°C. Já na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, há a presença de névoa seca durante a parte da tarde, com os termômetros entre 19°C e 33°C. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 36°C, e os céus tem baixa nebulosidade.

Em São Paulo, o céu fica com poucas nuvens, e os termômetros marcam entre 14°C e 28°C, sem variações ao longo do final de semana. Na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, as temperaturas devem ficar entre 14°C e 31°C, com tempo firme, sem nuvens, segundo a previsão do Inmet. O cenário segue semelhante até ao menos domingo.

No Norte do país, nos estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, o Inmet lançou um alerta de "Perigo Potencial", com validade até as 10h desta quinta-feira, para a ocorrência de chuvas intensas na região. Os acumulados devem atingir até 50mm/dia, com ventos de até 60km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuvas voltam ao RS

No Rio Grande do Sul, o estado segue sem chuvas até sexta-feira, quando a precipitação deve voltar. Segundo Andrea Ramos, nesta quinta, a nebulosidade na região já irá aumentar.

"Começa a ter a formação de uma frente fria, que irá atuar na sexta-feira, da tarde para noite. Não serão chuvas com volumes do final de abril para início de maio, mas elas vão até segunda e terça-feira", diz.

Os acumulados a partir de sexta-feira devem ficar entre 60mm e 80mm, podendo chegar até 100mm. Na próxima terça-feira, a precipitação deve começar a atingir também o oeste de Santa Catarina.

Para esta quinta-feira, o Inmet prevê termômetros entre 18°C e 30°C, com o céu encoberto de nuvens na parte da tarde. Na sexta-feira, a mínima sobe para 20°C, e o dia segue nublado. Entre sábado e domingo, há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em Porto Alegre, onde as temperaturas devem ficar entre 17°C e 25°C.