Em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF) e à retirada do sigilo de investigações relacionadas ao Banco Master e ao filme Dark Horse, as pesquisas divulgadas na última semana mostraram um cenário de acirramento da disputa presidencial.

Foram sete pesquisas presidenciais divulgadas desde segunda-feira, 7 de setembro. Em quase todos os institutos, o cenário do segundo turno mostra um empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro.

Apenas no levantamento do instituto Gerp, o senador do PL está à frente do petista, para além da margem de erro no segundo turno.

Os levantamentos apresentam metodologias, amostras e períodos de coleta diferentes e, por isso, não devem ser comparados diretamente como uma série histórica. A evolução de cada candidato deve ser analisada dentro das pesquisas anteriores do mesmo instituto.

Pesquisa Quaest

No levantamento divulgado no dia 7 de setembro, o presidente Lula (PT) lidera a corrida presidencial, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece consolidado na segunda posição, com 29%, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira colocação, com 8%.

Na simulação de segundo turno, Lula segue em tendência de queda e chega a 41%, mesmo percentual de Flávio Bolsonaro, o que configura empate técnico dentro da margem de erro. Os indecisos são 5%, e os que não votariam em nenhum dos dois, 13%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas em todo o país entre 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento, contratado pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07065/2026.

Pesquisa BTG/Nexus

No dia seguinte, a BTG/Nexus mostrou um crescimento do senador do PL e um empate técnico com o atual presidente no 1º turno. Lula aparece com 39% das intenções de voto, ante 35% de Flávio.

Em um eventual segundo turno, Flávio aparece com 46% contra 45% do presidente Lula, cenário de empate técnico. Essa foi a primeira vez que o senador aparece numericamente à frente do petista.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 4 e 7 de setembro de 2026, por telefone, pelo método CATI, sigla em inglês para entrevista telefônica assistida por computador. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06790/2026.

Pesquisa Meio/Ideia

Na quarta-feira, 9, a pesquisa Meio/Ideia mostrou o presidente petista com 38,4% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, contra 37,3% do senador do PL. A diferença de 1,1 ponto percentual coloca os dois nomes em empate técnico, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

No segundo turno, Lula caiu, Flávio cresceu, e os dois empataram com 46% cada no segundo turno.

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em agosto, a distância entre os principais nomes testados diminuiu. Lula passou de 48,5% para 46%, uma oscilação negativa dentro da margem de erro da pesquisa.

Pesquisa Palver

No mesmo dia, o levantamento da Palver também mostrou um cenário de empate técnico entre Lula e Flávio. Os dois registraram 40% das intenções de voto. Nessa pesquisa, Renan Santos (Missão) apareceu com 11%.

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Renan Santos (Missão): 11%

Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Outros: 1%

Branco/nulo ou não votaria: 0%

Indecisos: 1%

No confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL aparece numericamente à frente, com 46%, contra 44% do petista.

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo ou não votaria: 9%

Indecisos: 1%

Pesquisa Gerp

Na quinta-feira, 10, o instituto Gerp divulgou uma pesquisa que mostrou Flávio com 36,6% das intenções de voto (arredondado para 37% no gráfico principal), enquanto Lula pontua com 34,4% no 1º turno.

No cenário simulado de segundo turno, o senador do PL chega a 47% das intenções de voto, superando o atual presidente, que registra 40% na simulação direta.

Pesquisa AtlasIntel

Também na quinta-feira, o instituto AtlasIntel registrou uma queda da vantagem de Lula no primeiro. O mandatário registra 43% das intenções de voto, enquanto o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 37,4%. Uma diferença de 5,6 pontos percentuais.

Já no segundo turno, Flávio registra 46,4% das intenções de voto e Lula aparece apenas 0,2 ponto atrás, com 46,2%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Pesquisa Futura

Em mais um cenário de empate técnico no 1º turno, a pesquisa Futura mostrou Lula com 39,2% das intenções contra 33,6% de Flávio.

Na simulação de segundo turno, o levantamento aponta o parlamentar com 45,4% das intenções de voto, contra 45% do petista.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 4 e 10 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02322/2026.

Pesquisa Datafolha

A nova Datafolha mostrou uma queda na vantagem de Lula e um cenário de empate técnico no primeiro turno.

O petista aparece com 39%, enquanto o senador do PL registra 35%. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 3 de setembro, Lula teve uma variação positiva de 1 ponto percentual. Flávio cresceu dois pontos percentuais, no limite da margem de erro.

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indecisos: 4%

No segundo turno, Lula aparece numericamente à frente, com 46% contra 44% de Flávio. Os dois, porém, estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Lula x Flávio Bolsonaro:

Lula (PT): 46% (eram 46%)

46% (eram 46%) Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 44%)

44% (eram 44%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9%)

8% (eram 9%) Indecisos: 1% (eram 2%)

A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.