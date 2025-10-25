Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Presidente da Caixa deve defender bet do banco em reunião com Lula

Um dos argumentos do banco é que parte das apostas são feitas em sites estrangeiros, sem autorização para funcionamento

Leilão da Caixa tem imóveis com descontos que podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial. (Caixa/Divulgação)

Leilão da Caixa tem imóveis com descontos que podem chegar a 47% do valor de avaliação inicial. (Caixa/Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18h14.

Após o Palácio do Planalto cobrar explicações, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana para detalhar o projeto que prevê a criação de uma plataforma própria de apostas on-line pelo banco público.

O encontro deve ocorrer após o retorno de Lula da viagem à Ásia.

Nos bastidores, segundo O Globo, a Caixa argumenta que parte significativa das apostas feitas no país ocorre em sites estrangeiros, que operam sem autorização e não pagam impostos no Brasil.

A proposta da instituição é atrair esse público para uma plataforma regulamentada, com regras claras, geração de arrecadação e maior segurança aos apostadores.

O projeto, que já recebeu aval técnico do Ministério da Fazenda, não teve ainda análise política do governo. Segundo estimativas internas, a bet da Caixa poderia gerar cerca de R$ 2,5 bilhões em arrecadação já em 2026, seu primeiro ano de operação.

Dirigentes do banco afirmam ainda, de acordo com o jornal, que a arrecadação das loterias caiu cerca de 50% após a popularização das apostas on-line, o que também reduziu as receitas do governo — que fica com 48% da arrecadação bruta do setor.

Inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2024, o lançamento da plataforma foi adiado à espera da regulamentação do Ministério da Fazenda, que prepara medidas para coibir apostas ilegais e ampliar a proteção aos usuários.

"É um mercado novo, e a Caixa é um entrante. Queremos ser um player importante", disse, na ocasião, ao ser questionado sobre a concorrência das apostas eletrônicas com as loterias do banco.

O projeto, porém, gerou desgaste político. Parlamentares da oposição têm usado a iniciativa para criticar o governo, e o próprio Lula demonstrou incômodo com a repercussão negativa durante sua viagem à Ásia.

Procurado, Carlos Vieira preferiu não comentar o assunto e disse que só se pronunciará após a conversa com o presidente.

Lula, por sua vez, tem reiterado a importância de elevar a tributação sobre as casas de apostas. O governo pretende reenviar ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta que aumenta as alíquotas cobradas de bets e fintechs.

Acompanhe tudo sobre:CaixaBetsApostas esportivasLoterias

Mais de Brasil

Polícia Federal pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Deputados protocolam PEC da Reforma Administrativa

Após declaração de Lula, governo diz 'não tolerar' tráfico de drogas

Mais na Exame

Tecnologia

Confundador da Wikipédia critica “viés” do site e inspira Musk a criar concorrente

Mundo

Trump diz que não agendará conversas com Putin sem intenção séria de encerrar a guerra

Marketing

Collab de Valda com Stranger Things mira faturar R$ 20 milhões

Negócios

Grupo Trigo, dono do Spoleto, negocia compra da Casa do Pão de Queijo