Prefeitura de SP libera Tarado Ni Você e mais blocos com inscrições atrasadas

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 7, que autorizou os desfiles de blocos de rua que perderam o prazo de inscrições no carnaval de 2023. Uma das mais conhecidas agremiações da cidade, o Tarado Ni Você chegou a lançar uma campanha na sexta-feira, 3, pela liberação do cortejo, que realiza há quase 10 anos nos sábados de carnaval.

Na quinta-feira, 2, a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, chegou a declarar em coletiva de imprensa que a gestão Ricardo Nunes (MDB) não iria considerar inscrições atrasadas e que uma liberação criaria brechas para outros casos semelhantes neste e nos próximos carnavais. "A Prefeitura entende que todos os blocos são importantes. Não foi único bloco tardio", disse na ocasião.

Em nota divulgada nesta terça, a secretaria volta atrás na decisão. A pasta diz que "reavaliou os trajetos já aprovados e decidiu aceitar a inscrição dos blocos que perderam o prazo de inscrição e notificaram a secretaria formalmente antes da publicação dos blocos no Diário Oficial". A medida valerá exclusivamente para as agremiações que procuraram o Município até a quinta-feira, 2. A lista dos novos desfiles ainda não foi divulgada.

"A medida foi tomada levando em conta a importância dos blocos e de todas as manifestações culturais e em conjunto com as várias pastas da prefeitura e do Estado", aponta o comunicado. "A Secretaria decidiu reabrir as ruas da cidade e acolher esses blocos no carnaval 2023?, continua.

Criado em celebração a Caetano Veloso, o Tarado Ni Você irá desfilar em 18 de fevereiro, com saída ao meio-dia e percurso pelo centro paulistano, a partir da esquina das Avenidas Ipiranga e São João. Milhares de foliões são esperados no desfile, que homenageará a cantora Gal Costa.

Na semana passada, o bloco chegou a oferecer a possibilidade de arcar com toda a infraestrutura extra necessária para o cortejo e oferecer uma contrapartida cultural à cidade para que fosse liberado. "Neste período em que tentávamos diálogo por meio de todas frentes, saíram duas novas listas de liberação", continua o texto. "Com a pandemia, mais coisas mudaram, inclusive a gestão. O e-mail não chegou. Perdemos o prazo de inscrição."

Organizações ligadas a blocos de rua lançaram manifestos críticos à postura da Prefeitura na organização deste carnaval. Ao todo, 511 desfiles foram autorizados no carnaval deste ano, uma queda de 24,6% em comparação ao evento de 2020, que foi de 678, o maior da histórica da cidade após anos de crescimento ininterrupto. A programação de 2023 está concentrada nos dias 11 e 12 (pré-carnaval), 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 (pós-carnaval).

Carnaval de rua de SP terá gradis e controle de acesso em blocos acima de 10 mil foliões

A Prefeitura de São Paulo instalará gradis para o controle de acesso com garrafas de vidro e armas brancas em blocos de carnaval com estimativa de público acima das 10 mil pessoas. Nos últimos anos, furtos, roubos e outras ocorrências têm sido registrados durante a festa e, em 2020, arrastões chegaram a motivar o encerramento antecipado de desfiles.

Os gradis serão instalados nos acessos dos desfiles a partir do médio porte, que estão concentrados nas seguintes vias: R. da Consolação, no centro; Av. Pedro Álvares Cabral, R. Laguna e Av. Hélio Pellegrino, na zona sul; Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Marquês de São Vicente, Av. Paulo VI e R. Henrique Schaumann, na zona oeste; Av. Vereador Abel Ferreira, na zona leste; e Av. Luis Dumont Villares, na zona norte.

De acordo com a Prefeitura, serão instalados 100 mil gradis, que somam 240 quilômetros lineares, além de 48 quilômetros de tapumes, números que incluem outros bloqueios pontuais. Haverá uma revista simples para impedir a entrada de foliões com garrafas de vidro e arma branca.

Como em anos anteriores, a Polícia Militar anunciou que irá trabalhar com o máximo efetivo durante a programação. O número total de policiais não foi divulgado. No entorno dos megablocos, serão utilizados drones para o monitoramento, a ser realizado em uma unidade móvel em ônibus.