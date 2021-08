Prefeitura de SP exigirá vacinação para entrar em restaurantes e shoppings

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MBD), anunciou nesta segunda-feira, 23, que a cidade vai exigir um “passaporte de vacinação contra a covid-19” para as pessoas entrarem em restaurantes, eventos, shoppings, entre outros estabelecimentos da capital paulista. O documento será emitido por um aplicativo.

O prefeito explicou que o aplicativo é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e vai contar com um QR Code. Aí o estabelecimento vai poder fazer a leitura dos dados e saber quem já se vacinou ou não.

O dispositivo ainda está em testes, que devem ser concluídos até a próxima sexta-feira, 27. Não há data para que a obrigatoriedade seja implementada, nem qual o valor da multa aos estabelecimentos que forem flagrados com pessoas não vacinadas.

"O conceito principal é que os estabelecimentos só vão poder aceitar pessoas que estejam com vacina. Esse é o passaporte. Se o estabelecimento estiver com pessoas sem vacina e isso for observado pela Vigilância Sanitária, ele sofrerá multa. Para que ele não sofra multa, vamos oferecer um mecanismo para que eles possam identificar quem tem a vacina”, disse Nunes em uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira.

Quarentena em São Paulo

Desde o dia 17 de agosto, a quarentena no estado de São Paulo entrou na fase de maior abertura da economia desde o início da pandemia de covid-19. Todos os estabelecimentos podem abrir com 100% da capacidade (antes eram 80%) e em qualquer horário. Apesar disso, o uso de máscara continua obrigatório, assim como o distanciamento de um metro entre as pessoas.

Até então proibidos, feiras corporativas, convenções, congressos, exposições em museus e eventos sociais, como casamentos, jantares, festas de debutantes e formaturas, também estão liberados, seguindo os mesmos protocolos que valem para os estabelecimentos. Pistas de danças estão proibidas.

Casas de shows podem abrir desde que sejam na modalidade restaurante e garantindo o distanciamento. Shows de médio e grande porte, como em estádios, continuam proibidos, mas o estado realiza eventos-teste para avaliar os riscos de transmissão.

Casas noturnas, por enquanto, permanecem fechadas. A previsão é de que estes espaços voltem em novembro, somente para pessoas com esquema vacinal completo.

