Prefeitura de São Paulo renova contrato para sediar Formula 1 até 2025

A prefeitura de São Paulo vai renovar o contrato para sediar a corrida de Fórmula 1 até 2025. Por causa da pandemia de covid-19, todas as corridas previstas para as Américas em 2020 foram canceladas, incluindo o Grande Prêmio do Brasil. Isso fez com que ficasse em dúvida o futuro da corrida na capital paulista para os próximos anos.

Na segunda-feira, 10, a Fórmula 1 divulgou um calendário preliminar com 23 corridas em 2021, incluindo o GP de Interlagos no dia 14 de novembro. Esse calendário ainda é provisório porque depende da assinatura do contrato entre a prefeitura e a empresa promotora da corrida.

“A prefeitura e o governo do estado terminaram as tratativas para manter a corrida na cidade. Ele vai passar a se chamar GP São Paulo. O contrato está sendo finalizado e vai ser assinado nos próximos dias. No dia 14 de novembro vai ter a corrida. É um contrato de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. Somente em 2019, o impacto para a cidade foi no valor de 670 milhões de reais, com o ganho em impostos de 111 milhões de reais”, disse o prefeito Bruno Covas (PSDB), em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 12.

Antes da Fórmula 1 escolher São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro tentou levar a corrida para a capital fluminense, com o projeto de um novo autódromo.

“Eu acredito que a opção por São Paulo deve ter sido pela consistência e robustez. Aqui já temos um autódromo, temos uma infraestrutura, com hotéis e restaurantes, já fizemos um trabalho de segurança, elogiado pelas equipes”, disse Bruno Covas.

Cancelamentos em 2020

Além do GP do Brasil, foram canceladas em 202 as provas no Canadá, no México e nos Estados Unidos, que aconteceria no Texas. No lugar, entraram três provas na Europa – Imola, Nurburgring e Portimão, em Portugal.