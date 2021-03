Prefeitos pedem socorro à comunidade internacional no combate à pandemia

Unidos pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), chefes dos executivos municipais de todo o Brasil lançaram um vídeo na manhã desta segunda-feira, 29, para pedir socorro à comunidade internacional no combate à pandemia de coronavírus no Brasil. No material, os prefeitos destacam que o país virou o epicentro mundial da pandemia e, sem citar o governo federal, afirmam que "as melhores práticas internacionais, como as medidas sanitárias de prevenção, enfrentam fortes barreiras para proteger os brasileiros de forma efetiva".

"Acreditamos que, com a ajuda de outras nações, podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, oxigênio, vacinas e auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas", dizem no vídeo os prefeitos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; de Aracaju, Edvaldo Nogueira; de Florianópolis, Gean Loureiro; de Salvador, Bruno Reis; de Belém, Edmilson Rodrigues; de Fortaleza, José Sarto; de Caruaru/PE, Raquel Lyra; e de Pelotas/RS, Paula Mascarenhas.

Além do pedido de socorro, o vídeo serve também para divulgar a formação do Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras), organizado como uma via alternativa ao Plano Nacional de Imunização (PNI), caso este venha a falhar ou continue a apresentar deficiências. Segundo a FNP, 2.600 cidades (onde vivem 156 milhões de brasileiros) já demonstraram interesse em participar do Consórcio, que se organiza para comprar vacinas e também medicamentos e outros insumos hospitalares.

A diretora e o conselho fiscal do consórcio devem ser eleitos já nesta segunda-feira, 29, abrindo caminhos para as tratativas comerciais dentro e fora do Brasil. "Além disso, o consórcio poderá receber doações insumos, vacinas, medicamentos — tudo o que for preciso para o enfrentamento à covid-19", explicou a FNP em nota divulgada à imprensa.