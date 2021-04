Prefeito do Rio, Eduardo Paes é diagnosticado com covid-19 pela 2ª vez

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), está com covid-19. Ele realizou o teste rápido na manhã desta quinta-feira, 15, que apresentou resultado positivo para a doença. De acordo com a assessoria de imprensa de Paes, o teste rápido foi feito porque o prefeito acordou com sintomas leves de gripe e com dor de garganta.

Com o resultado positivo para covid-19, ele ficará em isolamento. Em maio do ano passado, Eduardo Paes já havia sido diagnosticado para a doença. Na ocasião, ele permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena.

Covidado. Isolado. Me cuidando e ligado no Rio! Seguimos firmes aqui! Cuidem-se! pic.twitter.com/wLd2xQdcmq — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 15, 2021

Na manhã desta quinta-feira, dia 15, ele era aguardado para a cerimônia de transmissão de cargo da presidência do Tribunal de Contas do Município. Luiz Guaraná assume a presidência no lugar de Thiers Montebello, que está se aposentando. A notícia pegou o cerimonial do prefeito de surpresa.

Funcionários do cerimonial foram embora 15 minutos depois. Apenas os guardas municipais da banda da corporação permanecem para a cerimônia. No TCM, um dos conselheiros, Nestor Rocha, pegou Covid-19 no fim do ano e ficou semanas internado.