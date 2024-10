Prefeito é eleito em cidade do Rio Grande do Norte com apenas 1 voto de diferença Com 100% das urnas apuradas, Amorim obteve 2.178 votos, representando 50,01% do total, enquanto Laize Sales (PP) recebeu 2.177 votos, ou 49,99%

Antonimar Amorim (União) foi eleito prefeito de Olho d'Água do Borges (RN) (Facebook/Reprodução)