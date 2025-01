Prefeito de BH apresenta melhora e fará teste de extubação, diz boletim médico

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresentou nova melhora neste domingo e fará testes para avaliar a possibilidade de extubação, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei. Fuad foi internado na última sexta-feira, devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda,causado por uma pneumonia. O prefeito segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então.

De acordo com o boletim divulgado neste domingo, Fuad "evoluiu durante as últimas 24 horas com normalização dos parâmetros hemodinâmicos e melhora dos parâmetros respiratórios". Ao dar entrada no hospital, na sexta-feira à tarde, ele precisou ser sedado e intubado.

"Está em processo de avaliação e teste de extubação da ventilação mecânica", concluiu o boletim deste domingo.

Devido à internação, Fuad pediu licença médica da prefeitura de BH por 15 dias, contados a partir de sábado. Nesse período, o vice-prefeito Álvaro Damião (União) assume a gestão.

No sábado, o prefeito já havia mostrado "melhora dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios", conforme boletim médico divulgado pelo hospital. Na ocasião, a equipe que acompanha Fuad pontuou que ele ainda necessitava de "sedação e ventilação mecânica".

A internação ocorreu dois dias após Fuad, de 77 anos, tomar posse para seu segundo mandato na prefeitura de BH. Ele participou da cerimônia por videoconferência, devido a problemas de saúde.

Esta é a quarta internação de Fuad desde novembro, após o fim do processo eleitoral. Em julho, às vésperas da campanha, o prefeito de BH anunciou que havia iniciado tratamento contra um câncer. Ele foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, tipo de câncer que tem origem no sistema linfático, na região abdominal. O tratamento foi concluído em outubro, com "remissão completa" do linfoma, segundo boletim médico divulgado à época.

Em novembro, o prefeito foi internado pela primeira vez após a eleição, após ser diagnosticado com um quadro de neuropatia periférica, em decorrência do tratamento contra o câncer. Ele recebeu alta após cinco dias.

Já em dezembro, o prefeito teve de ser internado em duas ocasiões, para tratar quadros de pneumonia e de sangramento intestinal. Por estar com imunidade baixa, Fuad seguiu recomendações médicas e não compareceu à cerimônia de posse, no dia 1º. Ele foi representado pelo vice, Álvaro Damião, que leu um discurso enviado pelo chefe do Executivo municipal.

Na sexta, antes de ser internado, Fuad havia comparecido a outra unidade de saúde em BH, o Hospital Sarah Kubitschek, para uma avaliação médica sobre a possibilidade de iniciar sessões de fisioterapia. A medida é recomendada pelos médicos para auxiliar na recuperação do tratamento contra o câncer.