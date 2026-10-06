Quem ganhou a eleição para presidente na cidade de São Paulo? Veja o mapa

O primeiro turno das eleições de 2026 foi realizado no domingo, 4 de outubro. Na data, os brasileiros foram às urnas para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados.

Doze candidatos disputaram o Palácio do Planalto. Entre eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Como nenhum candidato passou de 50% dos votos válidos, a disputa será decidida em um segundo turno apenas com Flávio Bolsonaro e Lula, porque foram os dois candidatos mais votados.

Com 100% das urnas apuradas, Flávio terminou com 47,03% dos votos válidos. Lula ficou com 45,16%. Na sequência vieram Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%).

Para definir o resultado final, os brasileiros voltam às urnas no dia 25 de outubro.

Quem ganhou na cidade de São Paulo?

Na capital paulista, Lula venceu o primeiro turno, com 46,58% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou em segundo, com 42,13%.

A diferença foi de 4,45 pontos percentuais, a segunda menor entre as dez cidades mais populosas do país.

O resultado da cidade foi na contramão do estado. No conjunto de São Paulo, Flávio venceu, com 51,93% contra 38,20% de Lula.

São Paulo é o município mais populoso do Brasil, com 11.911.337 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2026.

Como ver o resultado no mapa da EXAME?

Quer conferir os números em detalhes ou ver outros municípios? É só usar o mapa de apuração da Exame, com dados do TSE.