Posse de André Mendonça no STF é marcada para 16 de dezembro

"O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebeu nesta quinta-feira (2) André Mendonça, aprovado ontem para vaga na Suprema Corte. O encontro começou por volta de 13h e durou cerca de uma hora. Ficou definido que a posse será no dia 16 de dezembro, às 16h", informou o STF.

Mendonça confirmou a data da posse, após a reunião no STF, mas não detalhou como será o evento. A Corte ainda deve informar se será presencial ou remoto. O cerimonial ficará responsável por organizar a cerimônia. Atualmente, as regras é exigida apresentação de um comprovante de vacinação para entrar no Supremo.

O ex-AGU e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi indicado à vaga aberta pela aposentadoria do ex-ministro Marco Aurélio Mello, em julho deste ano. Na quarta-feira, 1º, o plenário do Senado aprovou, por 47 votos a 32, a indicação. Para que o nome fosse aceito, eram necessários 41 votos a favor.

Em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Mendonça, apontado como nome "terrivelmente evangélico" indicado por Bolsonaro, disse que não pautará sua atuação na Corte com base na religião e defendeu o Estado laico. “Na vida, a Bíblia; no Supremo, a Constituição”, disse. Aos 48 anos, ele poderá ficar no cargo até dezembro de 2047.