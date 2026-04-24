Paraná Pesquisas: Benedita, Castro e Rogéria Bolsonaro lideram disputa ao Senado no Rio

A deputada federal Benedita da Silva (PT), o ex-governador Cláudio Castro (PL) e Rogéria Bolsonaro (PL), ex-esposa de Jair Bolsonaro (PL), lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio de Janeiro, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 24.

No primeiro cenário estimulado, Benedita registra 30,4% das intenções de voto, seguida de perto por Castro, com 29,9%.

O levantamento permite que cada entrevistado escolha até dois nomes, uma vez que, neste ano, serão eleitos dois nomes por estado.

Apesar de aparecer bem colocado, Castro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está inelegível e pode não disputar a eleição.

Na sequência do primeiro cenário, Marcelo Crivella soma 21,5%, seguido por Pedro Paulo (19,4%) e Márcio Canella (17,1%). Com menor pontuação, aparecem Marcos Dias (5,6%) e Helio Secco (2,5%). Os indecisos são 7,7%, enquanto votos brancos e nulos chegam a 15,7%.

No segundo cenário estimulado, a entrada de Rogéria Bolsonaro no lugar do ex-governador altera a dinâmica da disputa.

Benedita lidera com 32,3%, enquanto Rogéria Bolsonaro aparece com 28,1%. O deputado Pedro Paulo tem 20,9%, seguido por Márcio Canella (19,7%) e Waguinho (10,4%).

Também pontuam Marcos Dias (7,4%) e Helio Secco (2,9%). Os que não souberam ou não responderam somam 7,6%, enquanto brancos e nulos atingem 16,1%.

Espontânea mostra alto desconhecimento do eleitor

Na pesquisa espontânea, o desconhecimento dos eleitores predomina. Ao todo, 82,3% afirmam não saber ou preferem não opinar sobre o voto.

Entre os nomes lembrados, Cláudio Castro aparece com 3,4%, seguido por Benedita da Silva (2,7%) e Márcio Canella (1,3%). Outros nomes, como Marcelo Crivella (0,6%) e Rogéria Bolsonaro (0,1%), não são mencionados nem por 1% dos eleitores cada.

Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 8,5%, enquanto outros nomes citados chegam a 1,1%.

O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores em 63 cidades do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 23 de abril. A margem de erro do levantamento 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º RJ-04997/2026.