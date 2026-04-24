Paraná Pesquisas: Paes lidera com 53% no Rio e venceria no 1º turno

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera os cenários de primeiro e segundo turno com folga na disputa pelo Palácio do Guanabara, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 24.

Os dados mostram que, se a eleição fosse hoje, Paes venceria o pleito no primeiro turno.

Na simulação de primeiro turno, o ex-prefeito carioca tem 53% das intenções de voto, 39,8 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Na sequência, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas (PL), tem 13,2%. Esse é o primeiro levantamento que testou o nome que deve ser o candidato de Flávio Bolsonaro (PL) no estado.

O ex-governador Wilson Witzel aparece com 3,6%, o comediante André Marinho (Novo) tem 2,8% e o Bombeiro Rafa Luz, 2,1%.

Os demais nomes não passam de 1% cada, enquanto 15,2% afirmam que vão votar branco ou nulo e 8,5% não sabem ou não opinaram.

Paes tem 58,8% no segundo turno

No cenário de um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o ex-prefeito registra 58,8% contra 20,7% do deputado estadual.

Outros 13,3% afirmam que votariam branco ou nulo e 6,7% não sabem ou não opinaram.

Espontânea mostra eleitor ainda indeciso

Na pesquisa espontânea, em que o eleitor não é apresentado a nenhum nome ou lista, 72,9% não sabem em quem votar em outubro.

Paes aparece com 15,2% nesse cenário, enquanto os outros pré-candidatos não passam de 2% cada.

No levantamento da rejeição, Witzel lidera com 34,5%, Paes tem 26,1% e Ruas, 16,5%.

O levantamento da Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores em 63 cidades do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 23 de abril. A margem de erro do levantamento 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o n.º RJ-04997/2026.