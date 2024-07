Polícia acha meia tonelada de cocaína em contêiner de açúcar no litoral de SP

A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira, 16, mais de 500 quilos de cocaína em um terminal de contêineres em Cubatão, no litoral paulista. A droga estava camuflada entre um carregamento de açúcar destinado ao exterior. Um funcionário da empresa envolvida foi detido sob suspeita de participação no crime.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, a empresa é responsável por receber e embalar os produtos nos contêineres antes de serem encaminhados ao Porto de Santos. A investigação começou a partir de uma suspeita dos funcionários sobre uma movimentação atípica.

Depois que a polícia local realizou uma inspeção, foi constatado que o contêiner, que originalmente havia sido carregado e lacrado, retornou à empresa sem agendamento prévio e com sinais de violação nos lacres.

Os agentes encontraram indícios de adulteração no carregamento de açúcar. Ao examinarem mais de perto, descobriram 11 sacos contendo um pó branco semelhante à cocaína, totalizando 550 quilos da substância ilícita. A perícia confirmou o total de 550 quilos da droga.

Exportação da droga

Após ser detido, o funcionário envolvido na movimentação irregular do contêiner foi formalmente indiciado por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a cocaína apreendida tinha como possível destino países da África, Ásia ou Europa, onde o valor de mercado pode chegar a até US$ 80 mil por quilo. A apreensão representa um significativo prejuízo financeiro para o crime organizado, estimado em mais de R$ 240 milhões.

O 1º Distrito Policial de Cubatão continuará as investigações para determinar se outras pessoas estiveram envolvidas no crime. Até o momento, o motorista do caminhão responsável pelo transporte do contêiner não foi localizado.