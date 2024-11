Planalto, STF, Congresso e residências oficiais reforçam segurança após explosões

Esta quinta-feira começa com a segurança reforçada nos Três Poderes da República após explosões na frente do Supremo Tribunal Federal (STF) que deixaram um morto e um carro incendiado na noite da última quarta-feira. A Esplanada dos Ministérios estará fechada. As residências oficiais dos Poderes também foi reforçada.

As sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto passaram por uma varredura contra bomba e contam com mais policiais ao redor. Grades foram instaladas ao redor do Supremo.

“Os prédios do Supremo Tribunal Federal passarão por uma varredura completa para verificação de eventuais artefatos na madrugada e manhã desta quinta-feira, 14. O expediente foi suspenso até o meio-dia em todos os prédios, e a situação será reavaliada ao longo da manhã”, diz o texto do STF.

No Planalto, foi acionado o Plano Escuto, que prevê o reforço de agentes e a atuação de militares do Exército.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antonio Amaro, disse que o Palácio do Planalto se encontra em segurança e que o presidente Lula poderá despachar no local amanhã, se assim desejar.

O expediente foi suspenso na manhã desta quinta no STF. As sessões da Câmara e do Senado foram suspensas.