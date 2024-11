Após explosões na Praça dos Três Poderes, pacote de corte de gastos só será anunciado depois do G20

As duas explosões que deixaram um morto na Praça dos Três Poderes na última quarta-feira, 13, afastaram qualquer possibilidade de o governo anunciar o pacote de corte de gastos nesta quinta-feira.

De acordo um integrante do governo, havia um debate sobre a conveniência de apresentar as medidas na véspera do feriado da Proclamação da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse mais cedo que estava tudo pronto para ser anunciado e que a decisão dependeria do presidente Lula.

Dessa forma, o anúncio será feito apenas após a Cúpula do G20, que ocorre na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana no Rio.

No momento da explosão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda estavam reunidos no Palácio da Alvorada para tratar do corte de gastos.

Para auxiliares do presidente, o episódio da Praça dos Três Poderes acabou com o clima para que ocorresse um anúncio importante do governo nesta quinta-feira.

Pela programação divulgada antes da explosão, Lula embarcaria para o Rio no fim da tarde desta quinta-feira. Ele só deve retornar a Brasília na terça-feira à noite. No dia seguinte, se reúne com o presidente chinês, Xi Jiping.

Duas explosões na Praça dos Três Poderes deixaram um morto e um carro incendiado na noite desta quarta-feira. A área foi cercada por policiais, o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) foi evacuado e a sessão da Câmara foi suspensa. A Polícia Civil investiga o caso, e a Polícia Federal já abriu um inquérito.

Um corpo foi encontrado nas proximidades da Corte. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um "autoextermínio com explosivo".

Após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto.