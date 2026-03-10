Placa luminosa do Uber é proibida pelo Contran; entenda

Apesar de comuns em veículos usados por motoristas de aplicativo, os letreiros luminosos que sinalizam os carros são proibidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A única exceção prevista na lei são os letreiros de ônibus e outros meios de transporte público. Nesse caso, os veículos utilizam as placas para sinalizar a rota do trajeto.

Multa por uso de placas luminosas em carros

Segundo a regra do Contran, é proibido o uso de placas com mensagens luminosas com mensagens estáticas ou dinâmicas em veículos.

O uso dos letreiros luminosos pode gerar multa de R$ 195,23 e penalidade de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em alguns casos, o carro pode ser retido até a regularização e remoção do item.

Penalidade na cidade de São Paulo

A prefeitura de São Paulo decidiu que, além das penalizações estabelecidas pelo Contran, os motoristas podem ser suspensos da plataforma por até um ano.

Também é previsto descredenciamento do veículo do aplicativo de corrida utilizado.

Letreiro é usado para identificação

Os letreiros luminosos podem ser conectados na entrada USB dos carros e geralmente sinalizam o nome do aplicativo utilizado pelo motorista, como Uber ou 99.

Online, elas podem ser encontrados por cerca de R$ 30.

Em 2025, o Contran também alertou para outros acessórios de iluminação veicular. Na ocasião, o alerta foi para os "olhos" de LED usados no painel do veículo, que também são proibidos.