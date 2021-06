Pfizer vai entregar mais 2,4 milhões de vacinas ao Brasil nesta semana

A Pfizer anunciou nesta terça-feira (15) que vai entregar mais 2,4 milhões de doses da vacina ComiRNAty ao Brasil até quinta-feira (17). Ao todo, devem chegar três lotes: um com 530 mil doses ainda nesta terça e outros dois com 936 mil doses cada entre 16 e 17 de junho. Todas as entregas serão recebidas no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), afirma a empresa. A primeira remessa, inclusive, já chegou ao país.

As entregas fazem parte do acordo firmado com o governo brasileiro de entregar 100 milhões de vacinas até o terceiro trimestre deste ano. Com a entrega dos novos lotes, mais de 10 milhões de doses terão sido entregues ao país até o final dessa semana.

As doses chegam após o anúncio de que o presidente Jair Bolsonaro teria se reunido com a Pfizer para pedir um adiantamento dos envios programados até o terceiro trimestre. Segundo uma fonte do governo, a reunião tratou da possibilidade de antecipação para junho de doses da vacina da Pfizer para o país.

Segundo a última estimativa do Ministério da Saúde, a farmacêutica deve entregar neste mês 12 milhões de doses e mais 8 milhões em julho.

Além deste acordo, o governo brasileiro já fechou um novo contrato com a Pfizer, em 14 de maio deste ano, para a entrega de mais 100 milhões de doses a partir do terceiro trimestre de 2021. No comunicado enviado hoje, a Pfizer afirma que as doses serão enviadas ao Brasil até o quarto trimestre, totalizando a oferta de 200 milhões de doses de vacina ainda em 2021.

As vacinas são cruciais para o país, que enfrenta aumento contínuo de mortes diariamente. De acordo com o último balanço, publicado nesta terça-feira, mais de 490 mil brasileiros morreram de covid-19 desde o início da pandemia, sendo 2.468 mortes registradas somente nesta data.

